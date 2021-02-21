駐京周記：當局需嚴格為補習機構把關

老師不備課 資格證沒檢驗

去年底，一位師範畢業且有初高中教學經驗的惠州朋友對筆者談及新入職一間從事教輔機構相關的公司，但未足一個月便告離職，原因是他發現這間公司招納的所謂教師很多並不具備教師質素。朋友稱，過往的教輔機構，只要涉及到升學考試的科目，任課老師均需持有教師資格證。官方管理機構也會不定期對這些門店師資審查。但近年網絡課程發展迅速，也為教輔機構大開方便之門。「很多任課老師不僅不備課，教輔機構也沒有檢驗我們教師資格證。」

無獨有偶，記者在一次隔離期間，亦在隔離群中發現有教輔工作者在發布教學廣告，惟這名所謂語文老師，連基本的「的」、「地」、「得」的用法都不甚明了。教輔機構師資能力，可窺一斑。

教育部門為教輔機構「掃清障礙」

近年來，內地教育部門屢屢要求各學校為學生「減負」，又嚴禁教職人員在校外以任何理由為學生補課。此舉為民間教輔機構，拓寬了市場亦掃清了障礙。然而教輔機構的發展卻未如人願，僅去年就出現「翁莎少兒家庭英語」、「巧恩美語」、「優勝教育」等教輔機構集中捲款走佬事件，導致北京、上海、廣州、深圳等地數以千計家長維權。雖然各地警方亦有介入，但至今未見更新通報。

內地很多家長均抱有「再窮不能窮教育，再苦不能苦孩子」的想法，盡量讓孩子報讀一些輔導課程。真金白銀花費不菲，但效果卻差強人意。記者也不止一次聽到有套路貸（假借民間借貸行騙）的資本，改換門庭從事教輔的「傳聞」，問題是有些教輔機構的宣傳方法與套路貸如出一轍。看來當局需嚴格把關，謹慎面對，莫讓其發展成為繼網貸、租金貸等後，又一個「血洗」民眾財富的工具。

明報記者 鄭海龍