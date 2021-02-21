前記者諷中印衝突「團長活下來」 涉詆譭英烈尋釁滋事被刑拘

質疑陣亡人數 稱有六七十人死

微博遭禁言封號

「辣筆小球」前日先稱：「最大的——團長活下來了……『外軍潰不成軍、抱頭逃竄』。反正，我們贏了。」他又在另一條帖文中指出：「犧牲的這4位都是因為『營救』而立功，連去救人的人都犧牲了，那肯定有沒救出來的啊，說明陣亡的不僅僅只有4人。這也是印度敢於第一時間公布陣亡人數和名單的原因，在印度看來，他們贏了，且代價更小。」在回應網友留言中，他又說他知道有六七十人死。

上述言論引發爭議，新浪微博指其「詆譭英烈」，先依「微博社區公約」將「辣筆小球」禁言一年，再據法律法規關閉「辣筆小球」及仇子明持有的另一個帳號「球夜行」。昨日南京市公安局通報稱，已以涉嫌「尋釁滋事罪」將仇刑事拘留，他對「博取網民關注，在微博上歪曲事實、詆譭貶損5名衛國戍邊英雄的違法行為」供認不諱。

對於有網民稱仇子明是《經濟觀察報》員工，該報表示仇2015年已離職。仇子明任職《經濟觀察報》記者期間，曾因報道上市公司關聯交易內幕遭全國通緝，以及被指受賄而受關注。