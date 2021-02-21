關切華《海警法》 美稱加劇海上爭端 中國海警艦艇昨再到釣島海域

憂引用海警法「非法海洋聲索」

路透社和美國之音電台報道，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）在例行記者會上指出，華府關注中國《海警法》明文規定，中國海警可以使用武力維權執法，並擔心在東海和南海持續存在的領土和海洋爭端。他說，有關法律條文「強烈暗示這部法律可能被用來恐嚇（中國的）海上鄰國」。

普萊斯稱，美方還擔心北京可能會引用《海警法》來維護其在南海的「非法海洋聲索」，荷蘭海牙常設仲裁法院2016年已在菲律賓提出的南海仲裁案中徹底否定中國的有關聲索。普賴斯說，美國重申了去年7月的一項聲明，時任國務卿蓬佩奧拒絕接受中國對南海大部分海洋資源提出的有爭議的權利聲索，稱其「完全不合法」。

普萊斯還強調，美國對日本和菲律賓的同盟承諾「堅定不移」。日本對中國《海警法》也表達了擔憂，一名高級防衛官員日前表示，不排除在釣魚島（日稱「尖閣諸島」）領海使用武器。菲律賓上月就中國《海警法》提出外交抗議，稱其為「戰爭威脅」。

另中新社報道，中國海警局昨日表示，中國海警2302艦艇編隊當天在釣魚島領海內巡航。這是今年以來，中國官方第二次公布釣魚島領海內巡航信息，上一次為上月13日，中國海警1401艦艇編隊進入釣魚島海域。