策動懷仁堂事變 粉碎四人幫

公開資料顯示，1976年9月11日，華國鋒以到醫院檢查身體為由，去找副總理李先念，表示要解決「四人幫」，並要求找時任中央軍委副主席兼秘書長葉劍英協助。當日華又請求中共中央辦公廳主任汪東興協助，汪表示同意。9月13日，李先念找到葉劍英傳達華的委託，葉基本同意。之後，華和葉劍英、李先念、汪東興等多次密會並敲定方案。10月6日下午3時，中央辦公廳通知政治局常委到懷仁堂開會，又讓姚文元列席。張春橋最先到場，立即被捕；王洪文企圖反抗被控制；姚文元只說了聲「走吧」後被帶離。江青則在中南海春藕齋西側201號樓被宣布「隔離審查」。

黨新聞網：挽救中國社會主義事業

中國共產黨新聞網也提到華國鋒在這一事件中起的重要作用，並稱「粉碎『四人幫』的勝利，結束了『文化大革命』這場災難，從危難中挽救了中國的社會主義事業，為黨和國家進入新的歷史時期創造了前提」。