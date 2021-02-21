「為黨和人民事業作出了重要貢獻」 華國鋒百歲冥壽 中央辦座談會紀念

對黨忠誠 求真務實 清廉自律

中共中央有慣例，對出任過中共中央政治局常委以上的人物，都會選擇百年誕辰開座談會來紀念，僅少數除外，比如前中共中央總書記趙紫陽。央視報道，王滬寧在昨日「紀念華國鋒同志誕辰100周年座談會」上稱，「華國鋒同志是中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，無產階級革命家，曾擔任黨和國家重要領導職務，他的一生是革命的一生、戰鬥的一生、全心全意為人民服務的一生，為黨和人民事業作出了重要貢獻」。又表示「紀念華國鋒同志就是要學習他，黨性堅定，對黨忠誠的政治品格，堅守初心，心繫人民的深厚情懷，求真務實真抓實幹的優良作風，光明磊落清廉自律的高尚品質」。

在新華社的報道中，王滬寧還強調華國鋒在「粉碎『四人幫』這場關繫黨和國家命運的鬥爭中起了決定性作用」。稱其「從領導崗位退下來後，仍然關心改革開放和社會主義現代化建設。擁護黨中央的領導，對建設中國特色社會主義事業充滿信心，直到生命最後一息」。

當局一直未就其辭任原因明確表述

1976年10月，華國鋒在葉劍英等人支持下粉碎「四人幫」，成為毛澤東之後的第二位中共領導人。1981年6月，在中共十一屆六中全會上辭任中共中央主席、中央軍委主席職務；2008年8月因病逝世。華國鋒與後來的中共中央總書記胡耀邦被指「犯錯誤」及趙紫陽被「打倒」不同，中共當局一直未就其辭任原因有過明確表述。昨日的座談會首次由中共中央領導人出席，對華國鋒作出「歷史評價」。而在會議開始之前，王滬寧與韓正會見了華國鋒的家屬。

陳希主持 孫春蘭張又俠出席

據了解，昨日的座談會由中組部部長陳希主持，國務院副總理孫春蘭、中央軍委副主席張又俠亦有出席。參加會議的還有中央對外聯絡部部長宋濤、外交部黨組書記齊玉、中央黨史和文獻研究院院長曲青山、國務院副秘書長丁學東、中央政法委秘書長陳一新，以及毛澤東之孫毛新宇、周恩來之侄周秉和、劉少奇之子劉源、賀龍之女賀曉明等。

華國鋒90歲冥壽時，「華國鋒紀念網」曾在北京驕城山飯店舉行紀念座談會，出席者包括華國鋒的親屬、原身邊的工作人員、老幹部的親屬、生前好友和專家學者等。中央黨史辦當時曾發表長文，回顧其一生，稱他為黨和人民事業奮鬥一生，「他的崇高品格風範，將永遠受到人民群眾贊譽」。昨日，中共黨史網微博稱，在長達70年的革命生涯中，華國鋒對共產主義崇高理想和偉大事業堅貞不渝，對黨和人民無限熱愛，始終以黨和人民事業為重，為中國革命、建設、改革奉獻了畢生精力。

明報記者

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