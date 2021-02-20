世衛溯源專家組：鼬獾兔子或播毒

需查華南海鮮市場動物供應商

《華爾街日報》報道，日前到中國調查的專家組成員表示，需要進一步調查華南海鮮市場鼬獾和兔子及其他動物的供應商，其中一些動物來自雲南，而當地的蝙蝠身上發現了已知最接近新冠的病毒。該成員還稱，專家組尚未確認華南海鮮市場合法或非法銷售的所有活體或死亡動物。中國國家衛健委和外交部均對有關報道不予置評。

專家組的動物學家達薩克（Peter Daszak）指出，華南海鮮市場冰櫃冷藏的動物殘骸中有鼬獾，雖然牠們的檢測結果為陰性，但這種動物能攜帶新冠病毒，「這為了解新冠病毒如何進入武漢提供了一條思路」。達薩克說，該市場也有很容易感染SARS-CoV-2的兔子。專家組的荷蘭病毒學家吉柏曼斯（Marion Koopmans）也稱，在武漢看到的動物中，鼬獾和兔子被認為能攜帶和傳播病毒。

專家籲查東南亞：不代表是源頭

達薩克和其他成員又表示，調查還需關注其他國家，特別是泰國和柬埔寨等最近發現類似冠狀病毒的東南亞國家，「我確實認為，動物穿越邊境的可能性很大，也有可能是一具冷凍的動物屍體被運過來」。

專家組的澳洲微生物學家德懷爾（Dominic Dwyer）認同將東南亞和其他國家納入搜索範圍，「但這並不意味着可以解讀為，這正是它的來源，或者說它不是來自中國」。他說，還要做更多工作才能確定華南海鮮市場出售的動物，包括合法及非法的。

達薩克和其他成員還表示，中國需要對其水貂養殖場進行廣泛的檢測。

（抗疫新階段）