藥監局：6種疫苗進三期臨牀試驗 疫苗應市後 僅28%浙江醫護願接種

中通社報道，國家藥品監督管理局政策法規司負責人指出，目前國家藥監局共應急批准22種藥物開展新冠病毒及其相關適應症的治療、預防臨牀試驗，附條件批准2種藥品上市，應急批准54個新冠病毒檢測試劑，日均產能達到2401.8萬人份。該負責人還透露，各地一共應急批准420張醫用防護服註冊證、307張醫用防護口罩註冊證。

調查稱42%願「緊急使用」下接種

目前北京已展開大範圍新冠疫苗接種工作，《北京青年報》報道，此次接種按照「知情、自願、免費」原則，積極鼓勵18歲至59歲具備接種條件的重點人群接種。不過有調查顯示，有醫護人員的接種意願並不高。澎湃新聞報道，中國疾病預防控制中心主辦的《中國疫苗和免疫》雜誌網站，前日發布論文〈浙江省醫療衛生人員新型冠狀病毒疫苗接種意願和影響因素調查〉，顯示756名受訪醫療衛生人員之中，對新冠疫苗緊急使用和上市後使用的接種意願分別為42.46%和27.65%，明顯低於普通人群約90%的接種意願，呼籲增強該人群對疫苗接種的信心。

論文作者來自中國疾控中心和浙江省疾控中心，中國疾控中心主任高福是通信作者之一。調查在去年9月至10月進行，以網絡問卷訪問756名來自浙江省、市、縣級的醫療和疾控工作人員，其中醫療和疾控人員分佔近70%和逾30%，中專及以下、大專或大學、碩士及以上學歷分別佔3.31%、77.78%、18.91%。

「緊急使用」願意率較高

論文指因政府組織

論文指出，緊急使用比上市後使用的接種意願高，是因前者為政府組織，後者為自願選擇。在願意接種的人群中，贊同和非常贊同「如果國家推薦接種，相信接種是有益的」分別佔30.66%和60.77%，顯示政府在疫苗接種推廣中扮演重要角色。而在緊急使用中，女性、持有碩士及以上學歷人士和醫療人員的接種意願低。作者表示，這與高學歷人群接受的社交網絡資訊更多、對疫苗有效性和副作用顧慮更多有關。

高學歷人士較不願接種

對於不願意接種的人群來說，顧慮最多的是「擔心新冠疫苗的副作用」，比例超過一半，其他為「懷疑新冠疫苗的有效性」、「當地已無新冠病例，不需接種疫苗」、「新冠疫苗需收費」等。

（抗疫新階段）