北京聞風：美國再打人權牌 中國多手準備 ／文：鍾鳴九

拜登籲聯手制華 同盟存變數

內地資深人權問題專家對筆者說，「人權牌」堪稱歷任美國政府對華輿論戰的「保留項目」，奧巴馬時期一度達到高峰，拜登作為民主黨老牌政客自然熟悉其中套路。拜登及其團隊成員已在多個場合表示，將聯合盟友共同遏止中國這一「最強橫的競爭對手」。

但實際上，此次拜登的同盟不僅並不牢固，其專業性和說服力更大打折扣。不僅加拿大總理杜魯多並未同意使用「種族滅絕」一詞作為判斷，BBC、紐約時報的涉疆報道也被指存在事實性錯誤，連美、加、德等國奧委會均表示不考慮因所謂人權問題抵制北京冬奧會。因此，此次對華「人權輿論戰」實則不過各懷心思的一通亂打。

學者：種族滅絕在內地違憲

西南政法大學人權研究院執行院長張永和表示，自《防止及懲治滅絕種族罪公約》1948年在聯合國通過、1951年生效以來，「種族滅絕」成為一項有嚴格定義的國際法框架下的罪行。如何界定「種族滅絕」應嚴格遵循相應標準和國際慣例，中國憲法和法律從根源上決定了「種族滅絕」行為在內地屬違憲違法罪行，且沒有任何證據證明中國政府在新疆存在「種族滅絕」行為。

他說，由於在人權事業上取得顯著發展，中國從2006年起，連續5次連任聯合國人權理事會理事。反而美國於2018年退出人權理事會，近期又稱將以觀察員身分重返，被認為針對中國的意味明顯。

暨南大學國際關係學院教授陳定定指出，中國在新疆的實踐和法國等西方國家本質上沒有什麼不同，都是為預防反恐和去極端化積極探索，目的是最大程度地保障廣大人民群眾的基本人權，包括生存權和發展權，免受恐怖主義和極端主義侵害。

駐德大使邀歐盟採訪新疆

消息人士透露，面對美國加碼的「人權牌」，中國已做多重應對準備，包括邀請聯合國人權事務高級專員巴切萊特訪華，在聯合國人權理事會會議期間繼續組織相關邊會、介紹新疆人權真實狀况，適時邀請國際媒體赴新疆採訪等。中國駐德國大使吳懇日前也表示，已邀請歐盟及其成員國代表採訪新疆，但仍未得到答覆。「中國成功地走出了一條符合國情的人權發展道路。」張永和也說，中國無懼對美國意圖發起的「人權輿論戰」接招。

文：鍾鳴九