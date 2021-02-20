陸委會主委陳明通掌國安局

邱國正任防長 邱太三掌陸委會

中央社報道，針對國際情勢最新發展，以及後疫情時代下，所牽動的全球政經變局，總統蔡英文決定出手調整國安人事，昨日下午由總統府發言人張惇涵發布。張惇涵表示，嚴德發近3年的防長任內，面臨大陸文攻武嚇，帶領三軍確保台灣安全不遺餘力，是總統最倚重的國軍將領。他又稱總統期許邱國正完成下一階段的國防改革，包括非傳統威脅、不對稱作戰、聯合作戰等全盤檢討與規劃。張惇涵還表示，陳明通出任國安局長，有助國安團隊對兩岸情勢的專業研析與精準判讀，襄助總統與執政團隊，對於兩岸與區域局勢的正確決策。而邱太三接掌陸委會主委，憑藉其法律與兩岸的熟稔專業，以及民代與行政歷練的溝通能力，在後疫情時代可妥適穩定處理兩岸關係。

「增對陸研析 平衡中美關係」

蔡英文亦在facebook稱，4位國安重要成員都有高度的專業素養，也有宏觀視野和豐富經驗，不用摸索就可立刻上手，符合新一階段的任務需求。她期許他們在國安會秘書長顧立雄帶領的國安會統籌戰略規劃下，發揮最大戰力。

民進黨立委對於新任命表示肯定，認為國安整體視野和高度會因此提升。不過，《聯合報》引述國民黨立院黨團稱，此次國安人事改組是舊瓶裝舊酒，看不到新意，更看不出可以改善兩岸關係或是修補台美關係。台灣民眾黨立院黨團則表示，邱太三、陳明通、邱國正是蔡英文的親信，略顯暮氣沉沉，也突顯蔡信任圈並不大。讓陳明通坐鎮國安局，可能是開始加強對大陸的溝通及研析，對台灣在新的中美關係的角色進行「再平衡」。