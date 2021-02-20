解放軍首證4人死於中印邊境衝突 報道稱印軍為「外方」 官媒：用詞克制不想煽動民眾

《解放軍報》周五頭版刊登長文披露，去年6月，印軍違背與中方達成的共識，越線搭設帳篷。解放軍某邊防團團長祁發寶本着談判之意，帶着幾名官兵，蹚過河水前去交涉。過程中，對方調動大量兵力迫使解放軍退讓。祁發寶組織官兵佔據有利地形，與數倍於己的印軍對峙。

團長遭圍攻 4人營救犧牲

文章稱，對方用鋼管、棍棒、石塊攻擊中方士兵，祁發寶成為重點攻擊目標，頭部遭到重創，左前額骨破裂，有一道十幾厘米長的傷口。機步營營長陳紅軍帶人突入重圍營救團長，戰士陳祥榕作為盾牌手戰鬥在最前面，攝像取證的肖思遠也衝到前沿戰鬥。3人戰鬥至犧牲，另一名戰士王焯冉則在渡河前往支援途中，為救助戰友犧牲。昨日晚央視軍事頻道公開加勒萬河谷衝突現場片段。

報道還稱，戰死的官兵中，陳紅軍的妻子當時懷有身孕，孩子於去年10月出生；肖思遠16歲的弟弟亦決定成年便入伍；23歲的王焯冉為助戰友渡河，腳卡在石隙中浸死，死前他交代戰友代照顧母親；陳祥榕則年紀最輕，是「00後」，早前網上曾流傳他的墓碑照片。

5官兵獲頒榮譽稱號記功

中央軍委決定，授予祁發寶「衛國戍邊英雄團長」榮譽稱號，追授陳紅軍「衛國戍邊英雄」榮譽稱號，給陳祥榕、肖思遠、王焯冉追記一等功。報道將印軍稱為「有關外軍」、「外軍」或「外方」；《環球時報》英文版稱，「外軍」一詞顯示中國保持克制，不想煽動民眾情緒。

國防部發言人任國強和外交部發言人華春瑩昨日均表示，上述衝突是印軍非法越界、率先挑釁、暴力攻擊中方人員，蓄意製造衝突和造成雙方人員傷亡，責任全在印方。衝突過後，中方為令局勢降溫，保持高度克制；但印方多次渲染炒作有關傷亡事件，歪曲事實真相，誤導國際輿論，污衊中國邊防部隊官兵。「中國媒體公開報道，是以正試聽，讓世人看清其中的是非曲直」。

去年衝突發生後，印度官方公布印軍至少20人死亡，解放軍則對傷亡數字保持沉默。有印媒曾稱中方在事件中死傷40多人，當中包括部隊正副指揮官。

專家：致力維護中印關係

《環球時報》引述清華大學國家戰略研究院研究部主任錢峰表示，當前，隨着兩國達成一線邊防部隊撤軍協議，中印邊境也有望逐步恢復到對峙前的和平與安寧。中方選在此時紀念烈士，而非衝突後馬上公布烈士名單，是在對外充分展示維護國家核心利益決心的同時，也展示中國致力維護中印關係穩定的意志。

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