10組織被列「涉嫌非法社會組織」

中國黨史研究會等上榜

據民政部網站公布，中國美學研究會、中國區塊鏈委員會、中非文化友誼協會、中國愛國文藝家協會、中國志願者協會、中國文化建設委員會、國際華人藝術協會、中國黨史研究會、中華余氏宗親聯合會、中國複合型人才培養協會這10個社會組織被列入「黑名單」。部分組織去年已遭北京市民政局取締，當時民政局稱，有非法組織假借國家名義、利用網絡熱點，掛牌建網站擅自宣布成立，並在全國舉辦活動、發展會員收取費用。

《南方都市報》報道稱，涉嫌非法社會組織的名稱「往往具有很強迷惑性」，如「中國志願者協會」與「中華志願者協會」只有一字之差，後者是由民政部、中央文明辦、全國婦聯等八部委共同發起成立的公益性、全國性社會組織。

根據民政部的定義，非法社會組織是指未經民政部門登記擅自以社會組織名義開展活動的組織，以及被撤銷登記後繼續以社會組織名義活動的組織，也包括籌備期間開展籌備以外活動的社會組織。

翻查資料，名單所列的組織內，「中非文化友誼協會」曾在去年10月發布新聞稿，稱會長武岷一行人赴埃塞俄比亞駐華大使館捐贈抗疫物資，獲大使接見。