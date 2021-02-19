全面放寬東北生育限制 衛健委：可研究

人大代表提出建議

隨着資源減少和國家產業升級轉型，東北大批年輕勞動力無法在當地找到滿意的工作，只能流向經濟更好、工資更高的地區。東北邊境地區的生育政策相對寬鬆（如黑龍江省規定夫妻雙方均為邊境地區居民的可生育3個孩子），但受經濟社會因素影響，特別是經濟負擔、照顧嬰幼兒和女性職業發展等，導致生育意欲不高。這也引起人大代表的關注，並提出《關於解決東北地區人口減少問題的建議》。

澎湃新聞報道，國家衛健委對此回覆稱，提高生育水平關鍵是要順應群眾期待、聚焦群眾期盼，認為代表「建議國家率先在東北地區全面放開人口生育限制」很有參考價值，「可以立足本地實際進行探索，組織專家進行研究，深入研判全面放開生育限制對當地經濟增長、社會和諧穩定、資源環境戰略、基本公共服務等方面的影響」。衛健委又指，要做好政策調整後人口變動測算，研究實施全面放開生育政策需要配套出台的文件，評估政策變動的社會風險等，在此基礎上提出東北地區實施全面生育政策的試點方案。