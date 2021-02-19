茅台總工程師入圍院士 輿論：難代表科技興國

綜合上游新聞、《現代快報》等媒體報道，貴州省科協工作人員昨回應媒體稱，此次推選符合院士增補的相關流程，參考了科技獎項、發明專利、論文著作、工程設計等多方面。工作人員說，工程院增選院士要對各行業、產業有科技創新和推動作用，「白酒也是一個行業，我們不能歧視任何一個行業，王莉是輕工業發酵方面的專家，她有自己的成就」。

中國工程院回應 未屬有效候選人

貴州省科協官網顯示，2月8日，中國工程院院士，貴州大學黨委副書記、校長，省科協副主席宋寶安等12名專家組成委員會，審定擬推選王莉等為2021年中國工程院院士貴州省候選人。

中國工程院有關部門負責人昨日表示，王莉尚處於地方科協推薦公示階段，還不是有效候選人。根據相關規定，中國科協提名是院士候選人產生渠道之一，須經地方科協推薦、中國科協組織遴選、中國工程院主席團審議通過，方可成為有效候選人。

茅台集團官方資料顯示，48歲的王莉1994年進入茅台酒廠工作，其2018年組織的「茅台酒風味物質研究」「原料及器具中食品安全指標分析方法的開發」「近紅外光譜技術在白酒行業的應用」等十多個項目，均為企業和行業發展的重要課題。在科技成果轉化方面，王莉主力開發「高粱中支鏈淀粉測定方法」等項目，在企業相關工作中得到實際應用，獲多級政府部門獎勵表彰。此外，王莉編寫了《醬香型白酒》和《白酒企業良好生產規範》等國家標準。中國知網數據顯示，王莉共發表包括《醬香型白酒釀造微生物代謝產物解析平台的研究進展》等論文105篇，下載量逾2萬次，最高引用量為77次。

2011年，時任中國煙草總公司鄭州煙草研究院副院長謝劍平當選工程院院士，被輿論稱為「煙草院士」。鍾南山等近100名院士曾聯名致函中國工程院主席團請求重審，最終反對無效。

官媒：評選標準惹質疑 需謹慎

官媒「央廣網」周三針對王莉事件發表評論，指出院士作為中國科技界最高榮譽稱號，釀酒行業很難代表「科技興國」的戰略方向，加之茅台集團的市場地位，很容易引起人們對社會科研方向和院士推薦、評選標準的質疑，相關各方應當慎之又慎。

（綜合報道）

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