美商會報告：中美脫鈎將重創美企

《華爾街日報》等美媒報道，美國商會該題為《理解美中脫鈎》的報告長達88頁，研究中美徹底脫鉤對美國經濟的總體成本，以及對民航、半導體、化學製品和醫療設備等涉及美國國家利益的四大行業的影響。

報告指出，若美國公司對華直接投資減少一半，美國國內生產總值（GDP）將一次性損失5000億美元。美國商會與咨詢公司榮鼎集團（Rhodium Group）的一項聯合研究也顯示，美國若對所有對華雙向貿易徵收25%關稅，到2025年，其GDP每年將縮水1900億美元。

若美國完全中斷對華銷售，報告估計，美國航空業每年將損失380億至510億美元銷售額，同時導致16.7萬至22.5萬職位流失。若美國終止對華銷售半導體，該行業將損失830億美元收入及12.4萬職位。

彭博社援引美國商會表示，以「平衡和理性的方式」處理對華商業關係，符合美國及美國商界的利益；美國商會也反對中國對美企的不公做法。並稱，美國應與盟友合作抗衡中國，而非單方面採取行動。