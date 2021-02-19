前副卿及前芝加哥市長 美駐華大使大熱

伯恩斯曾任駐北約組織大使

彭博社、美國有線新聞（CNN）等援引知情人士透露，拜登政府正尋求具有深厚政治人脈及豐富外交經驗的人擔任駐華大使這一重要職務，而伯恩斯符合該標準。根據公開報道，伯恩斯現年65歲，在政府任職27年，早年曾任職白宮國家安全委員會，1990年代擔任美國時任總統克林頓特別助理以及負責俄羅斯、烏克蘭和歐亞事務的高級總監、美國駐希臘大使，2001至2005年擔任美國駐北約組織大使，2005至2008年在小布殊政府擔任副國務卿。目前他是哈佛大學甘迺迪學院教授。

伊曼紐爾曾任幕僚長眾議員

據美國全國廣播公司（NBC）本月初報道，曾擔任奧巴馬政府白宮幕僚長的伊曼紐爾也可能是大使主要人選。該報道指，拜登團隊還曾考慮讓伊曼紐爾擔任交通部長，但最終沒有提名他擔任內閣職務。伊曼紐爾的另一去向可能是出任駐日本大使。公開資料顯示，伊曼紐爾現年61歲，曾任聯邦眾議員，2011至2019年任芝加哥市長。

CNN報道稱，知情人士也指出，拜登政府預計仍需數周才可能正式宣布駐華大使人選。白宮和美國國務院發言人尚未對有關人選消息置評。

報道還表示，由於拜登政府在對華關係上面臨貿易、軍事、海外影響力等諸多方面的挑戰，美國駐華大使的任命具有一定挑戰性。有外交人士和專家強調，無論是誰出任美國駐華大使，都會對拜登對華政策產生重要影響。