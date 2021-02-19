王毅：中方疫苗合作不謀求地緣政治目標

【明報專訊】國務委員兼外長王毅前日在京以視像方式出席聯合國安理會新冠疫苗問題部長級公開會，他表示中方展開新冠疫苗國際合作，從不謀求任何地緣政治目標，從不盤算獲取任何經濟利益，也從不附加任何政治條件。
新華社報道，會議主題為「在衝突和不安全背景下確保公平獲得新冠疫苗」，王毅提出上述「3個從不」後又稱，中國想的最多的就是讓疫苗成為各國人民用得上、用得起的公共產品，真正成為「人民的疫苗」。王毅又提出堅持人民至上，加強國際抗疫合作；全面落實安理會決議，營造有利抗疫環境；破解「疫苗赤字」，加大對發展中國家幫扶；加強統籌協調，充分發揮聯合國系統作用這4點主張。
王毅表示，「面對疫情，沒有比人民至上更重要的原則，也沒有比生命至上更優先的考量。這是一場共同挽救生命的接力賽跑，而不是你贏我輸的零和博弈」，又強調以科學取代偏見，打擊各種虛假信息和將疫情政治化企圖。
外交部稱已向53國提供疫苗援助
另外，外交部發言人華春瑩昨天表示，中國加入並支持「新冠疫苗實施計劃」，決定向「計劃」先提供1000萬劑國產疫苗，用於滿足發展中國家的急需。中方已向53個提出要求的發展中國家提供疫苗援助，已經和正在向22個國家出口疫苗。春節期間，向津巴布韋、土耳其、秘魯、摩洛哥、塞內加爾、匈牙利、阿聯酋等7國交付了疫苗。