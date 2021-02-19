王毅：中方疫苗合作不謀求地緣政治目標

新華社報道，會議主題為「在衝突和不安全背景下確保公平獲得新冠疫苗」，王毅提出上述「3個從不」後又稱，中國想的最多的就是讓疫苗成為各國人民用得上、用得起的公共產品，真正成為「人民的疫苗」。王毅又提出堅持人民至上，加強國際抗疫合作；全面落實安理會決議，營造有利抗疫環境；破解「疫苗赤字」，加大對發展中國家幫扶；加強統籌協調，充分發揮聯合國系統作用這4點主張。

王毅表示，「面對疫情，沒有比人民至上更重要的原則，也沒有比生命至上更優先的考量。這是一場共同挽救生命的接力賽跑，而不是你贏我輸的零和博弈」，又強調以科學取代偏見，打擊各種虛假信息和將疫情政治化企圖。

外交部稱已向53國提供疫苗援助

另外，外交部發言人華春瑩昨天表示，中國加入並支持「新冠疫苗實施計劃」，決定向「計劃」先提供1000萬劑國產疫苗，用於滿足發展中國家的急需。中方已向53個提出要求的發展中國家提供疫苗援助，已經和正在向22個國家出口疫苗。春節期間，向津巴布韋、土耳其、秘魯、摩洛哥、塞內加爾、匈牙利、阿聯酋等7國交付了疫苗。

（抗疫新階段）