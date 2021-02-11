京啟動全民接種疫苗 料5月完成 逾500萬人預約 不能選擇品牌

據了解，北京市大規模人群接種工作主要分為「準備啟動」、「全面接種」和「後續補種」3階段，首階段已在春節前完成。而在春節7天小長假期間（11至17日），全市16個區縣及亦莊經濟開發區均已開放新冠疫苗接種點。開放接種點最多的為豐台區，共22個；其餘的東西城區，以及海淀、朝陽、通州等城區，亦開放數個到十餘個不等的接種點。

各區均設有接種點

目前北京市新冠疫苗接種工作已進入「全面接種」階段，該階段為期約3個月至5月底前。依照相關計劃，接種預約登記將依街道劃分網格登記，至少要啟動兩輪大規模人群接種。各區居委會亦在春節期間透過微信等途徑發出通告，公布預約登記方法。消息人士向本報透露，北京市16個區縣及亦莊經濟開發區，已有逾500萬人預約新冠疫苗接種。由於北京市還將視乎接種情况，在5月中旬至6月底再啟動補種計劃。若計及早前須緊急接種的9類重點人群（包括涉及進口冷鏈物流、隔離場所、入境管理與海關邊檢、醫療衛生、基層防疫、公共交通等從業人員等），及第二輪大規模接種人數，至今夏接種新冠疫苗的北京市民將接近千萬規模。

民眾傾向隨京官接種科興疫苗

截至目前，內地只有國藥集團北京生物和科興兩種新冠滅活疫苗獲附條件上市，其中科興疫苗去年6月起在內地已獲批准緊急使用。北京各接種點分配的疫苗亦不盡相同，因此民眾不能選擇接種哪款疫苗。消息稱，在此前的緊急接種中，包括北京市委書記蔡奇在內的黨政機關官員，多接種的是科興疫苗。有北京民眾對本報稱，因黨政機關官員也多接種科興疫苗，感覺更安全。

北京是次大規模接種疫苗以自願為原則。居住在西城區廣內街道的關小姐對本報記者表示，因家中兩子尚幼，加上丈夫較早前已接種新冠疫苗，無不良反應，她遂按照社區的接種通告預約登記。「等到你預約的時間差不多到的時候，會有人電話通知你到哪個接種點去接種，起初我以為會很多人，誰知道挺有秩序的。」關小姐表示，接種疫苗後除了手臂有些脹痛外，並無嗜睡等不適。「不影響用手機和電腦，也不耽誤做家務，但是抱孩子有點費勁。」朝陽區的秦先生在談及預約疫苗接種的理由時稱，「至少未來不用那麼擔心隔離了吧？」他表示，因為擔心隔離會影響工作，自己放棄返鄉，以致未能陪寡母過年，覺得很難過。

「是藥三分毒」 國企員工暫觀望

不過，亦有市民對接種持觀望態度。在海淀區一國企工作的李先生對本報記者稱，由於對任何藥劑都抱有「是藥三分毒」的觀念，因此未參加公司統一安排的疫苗接種：「畢竟現在馬上天就暖了，內地的疫情也基本解除了。我想再看看，再評估一下。」

明報記者

（抗疫新階段）

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