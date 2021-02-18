中國評論：58國聯署的背後 ／文：孫嘉業

北約有4國沒聯署

不過，在新聞報道中找不到聯署國家的完整名單，在彭博社網站，有一幅顯示聯署國家所處位置的世界地圖，在這份未標出國名、僅有國家形狀的地圖中，大約可以數出的國家或地區有約40多個。

從聯署地區的分佈看，歐洲、北美、大洋洲仍是主力，七大工業國（G7）、五眼聯盟（Five Eye）自不待言，歐盟27國除匈牙利，北約30國除匈牙利、黑山、北馬其頓、土耳其4國，都有份聯署。剛與中國開完17+1峰會的17個中東歐國家，有12個參加聯署。連與中國簽有「一帶一路」協議的南歐國家希臘、西班牙都榜上有名。

非洲3國聯署出人意料

最值得注意的是在亞非拉三大洲的聯署者，在中國近年重點經營的非洲，有加納、貝寧、馬拉維3國加入聯署，有點出人意料。加納前兩年因掃蕩華人在當地開礦破壞環境而與中國齟齬，後來雖然冰釋，但始終結下心結；馬拉維曾與台北有41年邦交，13年前才轉投北京；惟貝寧未聞與中國有任何嫌隙。

在中南美洲的聯署者中，海地、伯利茲是台灣的邦交國。前一陣子允許台灣設立辦事處後在北京交涉下又踩煞車的圭亞那，也在聯署名單上。近年由台北轉投北京的哥斯達黎加和巴拿馬、總統一年前剛官式訪華的蘇里南，也都置身其中。

在亞洲，日本和以色列加入並不令人意外，倒是黎巴嫩的參與有點莫名其妙。不過，自從去年貝魯特大爆炸意外發生後，西方國家特別是法國，在當地的影響力大增，不排除是背後的推力。

不止針對中國 聯署攙雜紛紜誘因

其實，正如加方所言，宣言針對的不止中國，還有伊朗、朝鮮和俄羅斯等國，人權觀察等組織更把針對矛頭擴大到美軍的關塔那摩基地拘押的外國囚犯、敘利亞北部被伊斯蘭國（ISIS）扣押的家庭，以及埃及、沙特、阿聯酋、土耳其和以色列等國對和平表達、政治異見者的拘禁、控告和審判。這就令這份長長的聯署名單中，攙雜了紛紜的誘因，例如，以色列和黎巴嫩的參與，可能更多是針對伊朗，烏克蘭、格魯吉亞的加入，也許更多的是針對俄羅斯。

文：孫嘉業