春節發送旅客減58% 消費反增

多地高速路天氣不佳封閉

交通運輸部網站發新聞稿稱，根據初步統計，預計農曆新年7天長假全國鐵路、公路、水路、民航發送旅客分別為2397.1萬人次、6722萬人次、290.2萬人次、357萬人次。值得注意的是，農曆新年前6日全國高速公路累計流量達約1.76億輛，比2020年上升97.31%，只比2019年下降22.4%。

另外，近日各地氣象條件亦不佳。中通社報道，截至昨晨，受大霧影響，江西、湖北、湖南、新疆境內46條高速65個路段封閉；受降雪及路面結冰影響，內蒙古、吉林、黑龍江、西藏、新疆境內8條高速、1條國道、2條省道共計13個路段封閉。中國中央氣象台昨表示，受冷空氣影響，華北大部分地區、東北大部分地區、黃淮東部有4級至5級風，黃淮、江淮、江南東部等地部分地區氣溫下降4℃至6℃。

商務部昨發布數據，11至17日，內地重點零售和餐飲企業實現銷售額約8210億元人民幣，比去年新春黃金周增長28.7%。專業影視數據燈塔專業版昨午更新新年電影檔實時數據，截止當日下午3時27分，11日至17日總票房突破75億元人民幣。