陳時中：購BioNTech疫苗 陸介入生變 會否引入陸疫苗 「多人願打就修法」

稱陸疫苗不符4原則中3項

中央社報道，對於台灣是否採用大陸疫苗，陳時中指出，大陸疫苗不在「COVID-19疫苗全球獲取機制」（COVAX）名單上，也不在台灣的洽購名單上，畢竟大陸疫苗很多三期試驗信息都以新聞稿方式發布，台灣無從了解其中技術性資料，至今陸方也沒有表示要提供疫苗給台灣使用。陳時中又在記者會上表示，疫苗採購須符合安全、有效、可以買、有人願意用4個原則，大陸疫苗前3項都不符，也不知多少人想用。

不過，陳時中前日曾表示，「如果有人對中國疫苗很有興趣，也可以跟我們推薦。」《聯合報》昨引述陳時中重申，面對疫苗不排除任何可能性，台灣現行相關法令禁止大陸的血液或免疫製劑等產品輸入，但如果很多人願意打就會修法。

陳時中去年宣布，台灣擬洽購2000萬劑疫苗，其中約500萬劑透過COVAX取得，1000萬劑為牛津-阿斯利康疫苗，另有500萬「其他廠牌」疫苗，遲遲沒有下文。陳時中昨首度證實，這500萬劑就是BioNTech-輝瑞疫苗，台灣去年已與德國BioNTech公司直接洽購500萬劑，由於BioNTech將台灣在內的大中華地區代理都授權給上海復星醫藥公司，台灣在談判過程中很擔心有外力介入，才遲遲未公布廠牌。

互檢視新聞稿 簽約前夕煞停

陳時中說，去年年底眼看簽約在即，雙方已在互相檢視新聞稿，想不到對方就在簽約前夕急踩煞車，想必「有人不希望台灣太高興」。由於該合約至今沒完成簽署，也沒有毀約問題，但他稱這打亂了台灣在疫苗上的佈局。