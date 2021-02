上周與習通話 拜登：侵人權有後果 杜魯多：應謹慎定義新疆是否涉「種族滅絕」

拜登周二在威斯康星州出席美國有線新聞網絡(CNN)主辦的市民大會,其間被問到上周與習近平通話的情况。CNN引述拜登表示,他向習近平表達了美國對中國人權問題的關注,警告中國侵犯人權將面臨後果。拜登說,自己在通話中表示,「不用開聲反對(not going to speak out against)他(習近平)在香港、在中國西部山區對維吾爾人所做的事情,以及試圖以武力處理台灣問題」,稱中國終將為侵犯人權承擔後果。

稱不用開聲反對北京對港疆台行動

拜登還表示,「如果一個美國總統不能反映美國的價值觀便無法勝任」,對方則明白每個國家都有不同規範,也期望自己的領導人遵從相關的規範。拜登亦提及,中國正努力成為世界領袖,但若繼續違反人權的行為,將難以令其他國家信服。拜登表示,歷史上當中國處於分裂狀態時,便往往被「外部世界」逼害,因此習近平的中心思想是中國必須有統一及緊密的控制,「而他以此作為其所作所為的理據」。他稱自己非常了解習近平,其後不欲解釋更多,形容中國問題非常複雜,「不會在電視以10分鐘講述中國政策」。

美國之音稱,拜登這番話在社交媒體受到美國一些保守派人士批評。他們將這番話解讀成他為中國領導人鉗制自由、踐踏人權的行為辯解。

另據法新社報道,加拿大保守黨黨魁奧圖爾(Erin O'Toole)周二促請杜魯多政府正視中國針對新疆維吾爾族人「種族滅絕(genocide)」的問題,同時要求向國際奧委會施壓,將2022的冬季奧運移至北京以外地區舉行。杜魯多同日回應表示,根據聯合國公約「種族滅絕」屬國際法罪行,該詞應謹慎使用,需與國際社會合作展開調查。他強調,新疆「毫無疑問」發生了大規模侵犯人權事件,加拿大對此非常關注。

杜魯多又表示,國際奧委會(IOC)與加拿大奧林匹克委員會(COC)正密切關注中國人權問題,會繼續留意事態發展。接近2022北京冬奧倒數一周年之際,有多個人權組織發表公開信,呼籲國際社會集體杯葛北京冬奧,並要求奧委會把冬奧移至其他地方舉行。加拿大綠黨領導人保羅(Annamie Paul)更呼籲加國挺身而出,成為替代的舉辦地點。

美艦駛入南沙12海里水域

另外,CNN報道,美軍驅逐艦羅素號(USS Russell)昨天執行「自由航行行動」,駛入南沙群島12海里內海域。 一周前,美軍兩艘航母羅斯福號(USS Theodore Roosevelt)和尼米茲號(USS Nimitz),曾在南海執行罕見的雙航母演習。而在12天前,美軍驅逐艦麥凱恩號(USS JohnS. McCain)也曾在西沙群島附近海域航行。

