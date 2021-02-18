上周與習通話 拜登：侵人權有後果 杜魯多：應謹慎定義新疆是否涉「種族滅絕」

拜登周二在威斯康星州出席美國有線新聞網絡（CNN）主辦的市民大會，其間被問到上周與習近平通話的情况。CNN引述拜登表示，他向習近平表達了美國對中國人權問題的關注，警告中國侵犯人權將面臨後果。拜登說，自己在通話中表示，「不用開聲反對（not going to speak out against）他（習近平）在香港、在中國西部山區對維吾爾人所做的事情，以及試圖以武力處理台灣問題」，稱中國終將為侵犯人權承擔後果。

稱不用開聲反對北京對港疆台行動

拜登還表示，「如果一個美國總統不能反映美國的價值觀便無法勝任」，對方則明白每個國家都有不同規範，也期望自己的領導人遵從相關的規範。拜登亦提及，中國正努力成為世界領袖，但若繼續違反人權的行為，將難以令其他國家信服。拜登表示，歷史上當中國處於分裂狀態時，便往往被「外部世界」逼害，因此習近平的中心思想是中國必須有統一及緊密的控制，「而他以此作為其所作所為的理據」。他稱自己非常了解習近平，其後不欲解釋更多，形容中國問題非常複雜，「不會在電視以10分鐘講述中國政策」。

美國之音稱，拜登這番話在社交媒體受到美國一些保守派人士批評。他們將這番話解讀成他為中國領導人鉗制自由、踐踏人權的行為辯解。

另據法新社報道，加拿大保守黨黨魁奧圖爾（Erin O'Toole）周二促請杜魯多政府正視中國針對新疆維吾爾族人「種族滅絕（genocide）」的問題，同時要求向國際奧委會施壓，將2022的冬季奧運移至北京以外地區舉行。杜魯多同日回應表示，根據聯合國公約「種族滅絕」屬國際法罪行，該詞應謹慎使用，需與國際社會合作展開調查。他強調，新疆「毫無疑問」發生了大規模侵犯人權事件，加拿大對此非常關注。

杜魯多又表示，國際奧委會（IOC）與加拿大奧林匹克委員會（COC）正密切關注中國人權問題，會繼續留意事態發展。接近2022北京冬奧倒數一周年之際，有多個人權組織發表公開信，呼籲國際社會集體杯葛北京冬奧，並要求奧委會把冬奧移至其他地方舉行。加拿大綠黨領導人保羅（Annamie Paul）更呼籲加國挺身而出，成為替代的舉辦地點。

美艦駛入南沙12海里水域

另外，CNN報道，美軍驅逐艦羅素號（USS Russell）昨天執行「自由航行行動」，駛入南沙群島12海里內海域。 一周前，美軍兩艘航母羅斯福號（USS Theodore Roosevelt）和尼米茲號（USS Nimitz），曾在南海執行罕見的雙航母演習。而在12天前，美軍驅逐艦麥凱恩號（USS JohnS. McCain）也曾在西沙群島附近海域航行。

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