病毒溯源總結 專家組與中方達共識

新華社報道，安巴雷克在記者會上說，專家組在湖北武漢的最後一天就已經和中方同行就總結報告達成共識，特別是該報告的主要結論、發現及建議等關鍵內容。未來幾天，專家組將與中方同行一起首先完成中期報告，之後幾周內再撰寫詳細報告，包括報告的技術細節、背景、研究方法等描述部分。

安巴雷克強調，此次報告是國際專家組和中方同行共同完成的聯合報告，並非一方對另一方所作結論做評判，而是反映了雙方就主要調查結果、結論及建議達成的共識。他表示，專家組目前並不排除任何有關新冠病毒來源的假設，未來還將根據新的證據和研究的進展定期對各種假設展開評估。

譚德塞：10專家自10國機構 世衛僅居中協調

聯合專家組赴中國進行病毒溯源研究後，美國政府曾發聲質疑達成結論過程。中央社報道，對此，譚德塞表示，無論未來總結調查報告會有什麼結論，這些都是專家們獨立的研究。譚德塞指出，聯合專家組中只有2人來自世衛，其他10名專家來自不同國家的10個機構。世衛不會指導他們該怎麼做，是由專家們提供獨立報告。他又強調，新冠病毒溯源不是世衛的調查，而是一項獨立進行的研究，世衛僅居中協調。