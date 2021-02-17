加牽頭58國促停任意拘押 中國駐加使館斥「賊喊捉賊」提嚴正交涉

路透社報道，加拿大與美國、英國、日本、澳洲及歐盟幾乎所有成員國的外長簽署了一項無約束力的聲明，譴責加拿大外長加諾（Marc Garneau）所提到的不可接受的行為。加諾在電話中表示：「讓人們同他們的家人分離，把他們當作討價還價的籌碼，既不合法也不道德。」他指出，為此事簽署共同宣言還是第一次。

聲明無約束力 指拘留不合法不道德

加諾強調，這一聲明不針對任何國家，只是為了向那些拘留外國人的國家以及有可能實施這種做法的國家施加更多的外交壓力。但一名加拿大官員表示，這項倡議是由於對中國、伊朗、俄羅斯和朝鮮等國家拘押外國人的擔憂而提出的。

美國之音電台報道，美國國務卿布林肯就此發表視像演講稱，任意拘押違反被扣押者的人權，給他們的家庭帶來痛苦，也威脅到每一個在國外旅行、工作和生活的人，「現在是向每一個任意拘押外國公民並試圖把他們作為籌碼的政府發出明確訊息的時候了：國際社會不會容忍這種做法」。布林肯敦促更多國家加入這一倡議，明確宣示國與國關係中絕容不得任意拘押，「人類不是談判籌碼，這事關人權與法治，我們將一道為這二者挺身而出」。

中國駐加大使館周二（16日）以發言人答記者問形式回應稱，加拿大「拉攏」一些國家發表宣言，並「刻意安排」人權觀察（Human Rights Watch）執行主任在宣言啟動儀式上「誣稱」中方任意拘押加國前外交官康明凱（Michael Kovrig）與商人斯帕弗（Michael Spavor），完全是混淆是非、別有用心。

發言人指出，加拿大在華為副董事長兼首席財務官孟晚舟未違反任何加國法律的情况下已將其拘押逾兩年，才是不折不扣的任意拘押。他批評加方一方面標榜自己「堅持法治」、「反對任意拘押」，另一方面卻充當美方幫兇任意拘押中國公民，企圖把孟晚舟用作美方打壓中國企業的籌碼，「這種賊喊捉賊的行徑是何等的虛偽和卑鄙」。

華使館：孟晚舟才是任意拘押

駐加使館強調，中國是法治國家，康明凱與斯帕弗因涉嫌危害中國國家安全犯罪被依法逮捕和起訴，中國司法機關嚴格依法獨立辦案，充分保障二人各項合法權利，加方企圖搞「咪高峰外交」、在國際上拉幫結伙向中方施壓完全是徒勞的，只能是死路一條。中方再次敦促加方認真反省錯誤，立即釋放孟晚舟並確保她平安回到中國，停止以任何方式為中加關係製造新的障礙。

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