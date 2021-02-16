慕尼黑安全會議主席：台海釀軍事衝突機會大

「世界另一角落事情」 籲歐國勿置身事外

中央社報道，慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）主席伊辛格（Wolfgang Ischinger）接受「德國第一電視台」（ARD）每日新聞（Tagesschau）網站訪問時表示，歐洲不能以為世界另一角落發生的事與己無關，例如朝鮮無疑是核武國家，能發射逾4000公里射程的導彈，不過，當今全球政治軍事衝突風險最高的地方在台灣。

伊辛格警告，只要台灣與中國大陸的衝突加劇，美國為協防台灣，派遣航空母艦前往南海，導致中國大陸鼓勵俄羅斯出兵阻止美軍前進東亞，歐洲一下子就會被捲進去。美國智庫外交關係協會（CFR）1月14日也曾發表《預防優先次序調查》2021年報告，首次將台海危機列為「全球潛在衝突中最高級別」。

伊辛格呼籲歐洲多關注亞洲的安全問題，促使南海各方節制。他強調，在中國問題上加強協調是當前大西洋兩岸的重要任務。

慕尼黑安全會議始於1963年，前身是以跨大西洋伙伴關係為重點議題的「國際防務大會」。每年2月舉行的慕尼黑安全會議是全球國防和安全領域年度最重要的活動，今年由於疫情改以視像方式於本月19到20日舉行。依照計劃，美國總統拜登周五將在會上針對美歐關係發表演說，這是會議史上美國現任總統首度出席。