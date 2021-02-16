世衛專家：前年12月武漢恐已千人染疫

19年底發現13種病毒株

安巴雷克表示，世衛專家組在武漢考察期間，獲中方人員展示174宗在前年12月確診的新冠病毒患者個案資料，其中100宗經實驗室測試證實確診，其餘74宗經臨牀診斷後發現。安巴雷克稱，以此推算，武漢在前年12月時確診人數已可能多達1000人以上。他稱暫時未有相關電腦模型，但估計有15%為重症患者。

CNN引述另一澳洲專家霍爾姆斯（Edward Holmes）稱，這顯示新冠病毒可能早已在武漢傳播。

世衛專家組1月14日抵達武漢開展新冠病毒全球溯源工作。多名專家組成員在離開中國後相繼發表講話，美國多家媒體上周五引述專家組成員報道稱「中方拒分享新冠疫情起源的原始數據」等，遭相關被引述者抨擊，認為報道「故意歪曲」、「斷章取義」，並直斥《紐約時報》可恥。

（抗疫新階段）