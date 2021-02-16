「清零」一周斷纜 本土病例再現 石家莊村民確診 河北防疫再部署

周日內地增9宗確診病例

國家衛健委昨通報，內地14日新增確診病例9宗，其中本土1宗在河北石家莊市，其餘為境外輸入。據河北衛健委發布的石家莊市新增新冠肺炎確診病例行動軌迹顯示，確診病例來自該市藁城區增村鎮小果莊村，來自藁城區的指定隔離點。通報稱，患者1月3日至9日居村無外出，其間核酸檢測均為陰性；1月10日轉運至藁城區指定隔離點集中隔離，其間核酸檢測均為陰性，一次血清檢測為陰性。

2月13日晚，該病例因發熱由救護車轉運至石家莊市第三醫院，14日早上核酸檢測結果呈陽性，當日被轉送至河北省胸科醫院，診斷為確診者。目前，當局對所有追蹤到的密切接觸者已全部集中隔離。截至2月14日，河北省現有本地確診病例153宗，尚在醫學觀察本地無症狀感染有9宗。

去年底，石家莊市藁城區增村鎮小果莊村爆發疫情。今年1月5日被升級為疫情高風險地區，成為當時內地第一個高風險區。石家莊市紀委監委因此對藁城區3名疫情防控不力的官員進行問責。隨後小果莊和附近幾條村共2萬名村民被分批陸續轉移至集中隔離點。當局對整條村以及附近的村落進行全面消毒。2月8日，藁城區從高風險區調整為中風險區，小果莊村部分檢測條件合格的村民陸續解除隔離，數百輛救護車將他們送返村內。

河北省長籲嚴防疫情反彈

從2月7日至13日，內地已連續7天無本土確診病例。河北石家莊亦連續10日無新增確診病例。14日出現的新增本土確診病例，令當局大為緊張。《北京青年報》報道，石家莊市委書記邢國輝當日前往藁城區的隔離點，實地檢查防控措施落實情况。《河北日報》報道，河北省長許勤14日主持召開石家莊市疫情防控指揮部會議，就農曆新年期間疫情防控工作再作調整及部署。會議強調，春節假期已經過半，「要堅決克服麻痹思想、厭戰情緒、僥幸心理、鬆勁心態，慎終如始抓實抓細疫情防控各項舉措，嚴防疫情反彈。」

會議要求強化隔離點規範管理，嚴格落實核酸檢測、心理疏導、環境消毒等措施，做好解除隔離人員轉運返家工作。呼籲民眾要做到戴好口罩勤洗手、減少流動不聚集、網上拜年不串門、有症狀早就醫、權威機構獲信息不信謠、配合掃碼測溫等。另外還要加強重點場所防控，商場、超市、車站、景點等嚴格落實探熱、驗碼要求。

（綜合報道）

（抗疫新階段）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676