陸疫苗未列候選 馬英九促勿即拒絕

陳時中：技術科學資料不完備

陳時中昨日陪同台灣副總統賴清德前往勞動部勞力發展署中彰投分署檢疫所，在農曆新年慰勉值勤人員。中央社引述陳時中稱，大陸疫苗未成為候選疫苗，「主要是因為技術性的資料不完備，科學性的資料也沒發表過，所以沒有列入候選疫苗。」對於馬英九呼籲別拒絕大陸疫苗，中國大陸是否與中央流行疫情指揮中心有接觸，陳時中指出，「可能他（馬英九）有吧，那我這邊沒有這樣的信息」。

馬籲保持彈性 勿稱「武肺」

據《中時電子報》報道，馬英九在大年初二遵循往例，前往苗栗縣通霄鎮馬家莊祭祖。馬英九在受訪時談及疫情升溫、各國瘋搶疫苗，認為台灣雖然已經買到疫苗，但是疫情變化很大，希望台灣能順利取得疫苗，但萬一有變化，民進黨當局也應該要有應變計劃。他強調，「不是要接受大陸的疫苗，而是不要立刻拒絕」，應保持彈性，萬一有需要可以用。

在大年初一，馬英九前往台北市百年古剎行天宮參拜時，也曾喊話蔡英文政府稱，若大陸有意願向台灣提供疫苗，「不要馬上拒絕」。他同時呼籲台衛生官員，不要再稱呼新冠肺炎為「武漢肺炎」，此外亦應推動兩岸共同防疫的合作協議。

目前台灣的兩岸貿易法規未開放來自大陸的疫苗，馬英九指出，若要使用大陸疫苗，當然要先克服法律上的障礙，「這不是不能克服，而是看有沒有這份心」。

國台辦：為政治私利損民眾健康

國台辦發言人朱鳳蓮在1月27日曾回應表示，台防疫部門負責人多次表示「不會使用大陸疫苗」，所以這問題確實存在障礙，而主要是政治障礙。朱鳳蓮說，台灣一些人拒絕大陸疫苗，總要編織各種藉口和謊言，為一己政治私利而損害台灣民眾生命健康。