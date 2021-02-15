外媒引述溯源成員觀點 報道中方拒交原始數據 指《紐時》斷章取義 世衛專家斥可恥

引語未談指控 兩成員斥扭曲表述

《華爾街日報》上周五（12日）率先引述世衛調查員的說法，指雖有助判定疫情最早何時及如何在中國爆發，但當局拒絕交出174名新冠肺炎患者的資料，當中最直接指控中方為專家組成員德維爾（Dominic Dwyer）的引語，「他們讓我們看幾個病例，但並非全部」。

達扎克：華同行坦率值得信任

《紐約時報》及後亦報道澳洲廣播公司和《華爾街日報》就中國官員不與世界衛生組織專家共享原始數據的消息，引述包括德維爾等多名世衛專家說法，以佐證這一結論，但當中達扎克及菲舍爾的直接引語，均未涉及中方拒絕分享數據的指控內容。

央視等內地官媒昨引述世界衛生組織病原體顧問、美國非牟利組織生態健康聯盟（EcoHealth Alliance）主席達扎克（Peter Daszak）的帖文，否認此前《紐時》針對中國阻撓病毒溯源調查進程的指控。達扎克上周六（13日）在Twitter表示，「這不是我在世衛組織的任務中得到的經驗，作為動物和環境工作組的負責人，我感覺中國同行坦率並值得信任。我們（在調查中）得到了重要的新資料，也了解到更多關於病毒傳播途徑的資料。」

世界衛生組織麻疹、風疹、流感和小兒麻痹症參考實驗室負責人、公共衛生專家菲舍爾（Thea K Fischer）也在Twitter發帖表示，《紐時》的報道嚴重扭曲她的表述，稱「這也不是我在流行病學團隊得到的經驗。中國方面和國際流行病學團隊建立了良好的關係，（我們）進行的熱烈討論也反映了（中國方面的）高度參與。我們說的話被嚴重扭曲，這給重要的科學工作帶來了陰影」。

在與菲舍爾的跟帖互動中，達扎克留言斥《紐時》的行為令人「失望」和「可恥」。他稱「在向記者解釋我們在中國長達一個月的調查的重要結果後，同事的話卻被斷章取義來遷就事前已敲定的論述，這令人失望。《紐時》可恥！（ Shame on you @nytimes!）」。

《紐時》昨未正面回應達扎克等人的指摘，但該報隨後在網上發布一篇對達扎克返回紐約時的採訪紀錄，當中顯示達扎克未談及中方拒絕分享數據的內容；他表示，從進入武漢調查第一天開始，世衛專家看到的數據是中國以外從未見過的新數據；並稱有些患者的病歷不能查閱。

（綜合報道）

（抗疫新階段）

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