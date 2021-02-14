維權律師余文生 獲馬丁恩納爾斯人權獎

妻代領 籲關注內地捍人權者

維權網刊出許艷代領獎的發言稿，她稱對余文生獲得在自由文明國家設立和由國際組織授予的2021年馬丁．恩納爾斯獎，感到高興。這是對余文生及他所從事的法治和人權事業的支持與肯定。她指出，提出修改憲法及推行政治體制改革的建議，是余文生被捕的很主要原因。又稱2015年709大抓捕，余文生大力為這些律師辯護和爭取法律權利，也得罪了當局。

許艷表示，現在余文生還沒獲得自由，丁家喜律師、許志永博士等又相繼身陷囹圄。王宇律師、李金星律師等被吊銷律師執照。江天勇律師釋放後還被長期限制自由出行。雖然處境艱難，但是相信人權律師們會在困境中繼續努力前行。

馬丁．恩納爾斯獎從1994年起每年頒發一次，由包括大赦國際在內的10個人權機構組成的評委會，獎金約3萬至5萬瑞士法郎。