英先撤播 中國禁BBC世界新聞 德停播CGTN 歐多國或跟隨

簽共享牌照協議 德播放許可失效

德國之聲中文網報道，德國北威州媒體管理局上周五（12日）證實停播CGTN的消息。根據歐洲數個國家於1989年簽署的一項共享牌照協議，CGTN因在英國獲得播出許可，便自動獲准在德國播出，而英國通訊管理局取消其牌照後，CGTN在德國的播放許可也同時失效。

路透社報道，英國電訊商Vodafone德國分公司上周五表示，已停止在該公司所擁有的北威州、黑森州和巴登符騰堡州有線電視網絡中傳送CGTN節目，「我們目前正就牌照被撤銷與地方媒體管理機構和CGTN代表討論，以釐清當前法律形勢」。

上述共享牌照協議是在歐洲委員會（Council of Europe）框架內簽署，英國脫歐後仍是該委員會成員。所有歐盟成員國及大部分巴爾幹國家和烏克蘭都簽署了這份「跨境電視」協議，意味CGTN可能在全歐範圍內被停播。不過，只要CGTN在其中一個國家重新申請牌照，便可恢復在歐洲的播出。另外，CGTN在歐洲境內依然可以透過網絡及衛星傳送節目。

英稱華禁播BBC削新聞自由

華使館：熱中編造世紀謊言

上周五零時，即剛踏入農曆新年初一，中國國家廣播電視總局宣布，不允許英國廣播公司世界新聞台（BBC World News）繼續在中國境內落地，對其新一年度落地申請不予受理，原因是BBC涉華報道違反新聞應當真實、公正的要求，損害中國國家利益，破壞中國民族團結。香港電台同日稍後也表示，當晚11時開始不再轉播「BBC國際頻道」及「BBC時事一周」。

BBC發聲明對此表示失望，強調BBC在世界各地採訪的故事都是秉持公平、不偏不倚、無所畏懼也沒有偏袒。英國外相藍韜文稱中國的決定是「無法接受地剝奪新聞自由」。新華社報道，中國駐英大使館發言人上周五就藍韜文言論表示，中方對BBC的處理合規合法、合情合理，批評BBC涉華報道熱中編造世紀謊言，不僅違背新聞職業道德，更充斥嚴重的雙重標準和深刻的意識形態偏見，敦促BBC停止編造傳播假新聞，並採取切實措施消除相關報道的惡劣影響。

歐：港台停播BBC證削自由

華：無權說三道四

歐盟同日也發聲明敦促中國收回決定，又稱香港電台停播BBC兩個節目顯示，香港去年六月實施《港區國安法》後權利和自由進一步受侵蝕，也是「一國兩制」被削弱的例證。中國駐歐盟使團發言人上周六（13日）回應稱，中國有關廣播電視的管理法規合憲合理，同世界各國的通行做法一致，「打擊虛假信息不能有雙重標準」，又指出歐方無權借此對《港區國安法》說三道四。