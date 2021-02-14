駐京周記：一成不變的過年「流俗」

為何初五前不准扔垃圾？

其實關於初五之前不准扔垃圾的風俗，筆者小時也曾很疑惑，也曾翻閱過一些年俗的書籍，但至今仍不知該風俗起於何時，實際的緣起因何。總是隱隱覺得，過年不扔垃圾大概是在過去民眾生活不甚富裕，經濟不甚發達，遺留下來的一種「凡爾賽」（以低調的方式炫耀）。因為有心人能通過人家過年時積攢的垃圾，大致分析出這家人過年時是否「吃香喝辣」。積攢在初五時集中丟，或許也是為了顯示年過得更「豐富」。

同樣作為過年少不了的爆竹，在中國文化中已有上千年歷史。大年初一，京津冀地區出現大面積的空氣重度污染，就與民間燃放煙花爆竹有關。去年爆竹這還被渲染成硫磺能「驅疫」，屢屢被認為禁放煙花爆竹便沒有傳統年味，終於被飽受「年霾」之苦的百姓「埋怨」。

傳承千年風俗難匹配現代生活

筆者曾試圖向家老人解釋過往「年俗」中並不科學的一方面，卻總是被老人「訓斥」一番。罷了，既然玷染了「年俗」的稱謂，那想必就如同鵝頸橋下打小人的流俗一樣，總會有人將之奉為圭臬，寧信其有。至於積攢垃圾會否滋生蚊蟲鼠蟻蟑螂，燃放煙花爆竹是否會造成嚴重空氣污染，甚至有小童將爆竹扔進下水道引發沼氣爆炸，造成傷亡，倒沒有太多人關注了。

其實，近年中國的高速發展，百姓生活水平的提高，已與傳承千年的風俗難以「匹配」。《呂氏春秋》有言「凡先王之法，有要於時也。時不與法俱在，法雖今而在，猶若不可法」。千年前古人尚知法度需與時代保持同步，為何民俗偏偏要一成不變呢？

明報記者 鄭海龍