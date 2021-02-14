拜登拜年 內地解讀對華示好尊重

在Twitter這段兩分多鐘的影片中，室內背景主色調為喜慶的紅色和金色，並擺放一個青花瓷瓶。拜登首先代表兩人祝賀新春愉快。吉爾（Jill Biden）接着表示，這是辭舊迎新也是歡慶的時刻，銘記過去經歷的悲歡憂喜，展望擺在眼前的所有可能。「就像紙燈籠一樣，我們讓希望照亮前進的道路。」

譴責歧視亞太裔美國人行為

拜登在影片中譴責歧視亞太裔美國人的錯誤行為，並向在抗疫前線的美國亞太裔工作者致謝。他表示，針對亞太裔美國人的種族歧視、騷擾排外、仇恨犯罪行為是「完全錯誤的」，「不論種族、背景、宗教或語言，所有人都應該被有尊嚴、有尊重的對待」。他最後表示，在這萬象更新的時刻，祝願所有人在彼此身上、在家庭和社區裏找到力量與歡樂，「我們一家向你們的家庭發出祝福，祝你們幸福安康，新春快樂」。

新華社旗下《環球》雜誌前副總編輯劉洪昨在微信公號「牛彈琴」中稱，雖為了政治正確，拜登是給所有過農曆新年的人拜年，主要還是美國的亞裔，但這也被廣泛認為是對中國的一種姿態。他還提到拜登拜年的一些細節，稱拜登大年三十電話拜年，大年初一與夫人一起錄製拜年影片，還在多個社交媒體帳號第一時間發布；不像特朗普，上台後「第一次拜年，拖到了正月十二」。

「牛彈琴」稱，拜登夫婦短片中還有許多中國元素，包括中國風背景、中國節日的燈籠，以及牛的韌性和毅力，認為拜登這麼做，體現了一種尊重。