溯源專家：中國拒交首批患者原始資料 疫情或更早傳播 盼可檢視血液樣本

提供病例有限 雙方曾激烈交鋒

《華爾街日報》上周五（12日）引述專家組成員報道，中國當局拒絕交出174名新冠肺炎患者的資料，這些病例都在2019年12月疫情剛爆發時於武漢發現，原始資料有助他們判定疫情最早何時、如何在中國爆發。專家組成員表示，中國官員和科學家提供了自己對患者資料的廣泛摘要和分析，還針對武漢疫情爆發前數月的醫療記錄做出回溯性研究，稱沒有發現病毒的證據。

專家組成員表示，WHO成員國一般都會提供這類匿名但條分縷晰的資料，以便他們檢視每起病例的所有其他相關細節。專家組成員、澳洲微生物學家和傳染病專家德維爾（Dominic Dwyer）表示，「他們讓我們看幾個病例，但並非全部，這與其他所有標準流行病學調查不同。這樣一來從我們的觀點去詮釋那些資料就更加受限，雖然另一方可能覺得這樣很好」。

WHO無權強制成員國政府交出資料。德維爾透露，在調查過程中，專家組和中方專家之間為此出現激烈討論。專家組成員、丹麥流行病學者費舍爾（Thea Fischer）上周二（9日）曾表示，「有時情緒真的很激動。我是科學研究人員，我相信數據，不是誰說什麼我就信什麼」。她提到，在武漢獲准檢視的資料中，她沒看到不一致的地方，但不檢視原始資料就無法更深入分析，而其他多數國家都會提供這類資料。

多省在武漢爆疫前疑現類似病例

專家組成員、荷蘭病毒學家庫普曼（Marion Koopmans）說，參與調查的中國學者先完成了涵蓋多所研究中心、數百名研究員的大規模工作；由於世衛專家組時間有限，可能之後再嘗試取得這些資訊。庫普曼昨日（13）在世衛記者會上指出，他們在對中國疾病統計數據庫全面調查後發現，河南、湖北和湖南省有92人在武漢疫情爆發前，就已經出現新冠類似症狀。

庫普曼透露專家組正與中國交涉，希望能得到檢視血液數據庫的許可，以確定新冠病毒是否比已知時間更早就已開始傳播。中國有關部門則回應稱，他們自身還沒有獲得權限來測試樣本。她稱她已經要求和武漢獻血中心會面，並在雙方會晤時確認可以獲得樣本，官員對未來合作的想法持開放態度。

世衛專家中國溯源的前期過程周折，外界質疑在疫情爆發一年後才赴當地調查，是否還能獲得有用線索；中國官方的行程安排和信息開放程度亦受關注。中國去年初步控制疫情後，開始提出源頭可能在別處的說法，並堅持要世衛調查病毒源頭是否出自美國，以及是否與國外冷鏈有關。專家組成員主張進一步獲取早期病患資料，採取新的方式對樣本重新檢測、分析血清，以及對武漢周邊野生動物養殖場等更深入調查。中國則希望下一次調查能夠在別國進行。

（綜合報道）

（抗疫新階段）

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