白宮關注武漢調查透明度 北京促美邀世衛溯源

世衛組織專家組組長安巴雷克（Peter Ben Embarek）日前表示，武漢實驗室極不可能泄露病毒，未來將不會就此進行研究。聯合專家考察組中方組長梁萬年則稱，沒有證據顯示武漢市在2019年12月前就有疫情傳播。對於世衛的初步結論，《紐約時報》稱，這給北京帶來一次公關勝利。

普薩基：派美專家團赴華勢在必行

不過，美國之音引述白宮發言人普薩基（Jen Psaki）周二表示，美方仍未檢視調查資料，期待收到世衛的報告。「我們已經表示關切，專家團在中國必須獲得全然的透明與訪問權，而世衛組織取得了疫情爆發之初所有有關的信息。但我們並沒直接參與這項調查。我們期待評估他們的發現及細節。」普薩基又稱，派美國專家團到中國調查新冠病毒起源，「是勢在必行的」。

中國外交部發言人汪文斌昨回應稱，病毒溯源涉及多國多地，是複雜的科學問題，應由全球科學家合作進行。他又稱，中國政府為這次世衛來華進行全球溯源科研，提供了大力支持和協助，世衛方面及國際專家對此給予積極評價。就全球病毒溯源，中方將與世衛組織保持密切溝通和合作。

汪文斌：疫情在美出現或早於官方報告

汪文斌又表示，不少線索、報道和研究皆證明，疫情早在2019年下半年便在世界多地出現，其中有報道指，疫情在美出現或早於美國官方報告首例確診的時間。他希望美方也像中方一樣，秉持開放、透明態度，邀請世衛組織專家赴美展開溯源研究。

美專家：對華應強硬 但美情報不可靠

世衛14人專家團隊成員包括美國、澳洲、德國、日本、英國、俄羅斯、荷蘭、卡塔爾及越南專家。法新社消息，在美國對世衛專家組中國之行的透明度表示懷疑後，身兼世衛專家團隊成員的美國著名病毒學家、動物學家達斯扎克（Peter Daszak）在Twitter稱，美國總統拜登必須對中國保持強硬態度，但「請不要過分依賴美國情報，（情報）在特朗普領導下愈來愈脫離實際，坦率地說，在許多方面都是錯誤的」。