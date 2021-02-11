被列「國安威脅」 華為向美法院上訴

聯邦資助款項 禁購華為設備

FCC去年6月將華為和中興列為「國安威脅」，禁止美國電訊商動用聯邦資助款項採購華為設備，同年12月駁回華為的覆審請求。彭博社報道，華為周一向新奧爾良第五巡迴上訴法院提出訴訟，指FCC去年12月11日的聲明是武斷且任意的，超出其職權範圍，且違反聯邦規則制定程序。網媒The Verge周二（9日）引述FCC發言人稱，FCC會繼續捍衛該決定。

另據美國CNBC消息，華為創辦人任正非周二（9日）出席公開活動時表示，希望美國新政府有更多的開放政策，為了美國公司的利益，也為了美國經濟的發展，這是相輔相成的。

任正非：願完全轉讓華為5G設計技術

被記者問及假設美國總統拜登現在來電、任正非會說什麼，他答「歡迎，但是他沒有打電話」，又稱願意完全轉讓華為5G及晶片設計技術，「但至今沒有一家美國公司與我們談判」。