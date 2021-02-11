中宣部前新聞局長鍾沛璋出殯 習近平母弟送花圈

「只有民主憲政才能長治久安」

鍾沛璋1924年生於上海，他去世的消息，最初由中青報「冰點周刊」首任主編李大同發文透露，鍾生前好友及部屬紛紛撰文悼念，但未見官方報道。鍾的一生都在追求言論自由，同時積極推動政治改革。2011年他接受騰訊訪談節目《大師》訪問時，提到曾和前國家主席江澤民談及政改，但「他不想動」；他認為「只有民主憲政才能長治久安」。他「六四」時同情學生，稱「當時學生遊行，打的大標語『媽媽我們沒有錯』，把示威的對立面稱為『媽媽』，這是全世界沒有的這種情况」。

1985年，鍾沛璋曾到香港新華社研究香港的新聞狀况，當時被以為是來代替時任新華社社長許家屯。後來他退休返京，因當時時任中共總書記胡耀邦被批，時任中宣部長朱厚澤被撤，有港媒還稱鍾沛璋是隨胡耀邦和朱厚澤下台的。