美雙航母南海軍演 同日有法艦巡邏

美：增兩艦協同戰力

法：證遠地部署能力

彭博社引述美國海軍聲明說，羅斯福號（USS Theodore Roosevelt）與尼米茲號（USS Nimitz ）航母艦隊周二（9日）「舉行大量演習，旨在增強雙方的協同作戰能力及指揮和控制能力」，演習彰顯海軍在富有挑戰的環境中的作戰能力。第九航母戰鬥群指揮官、海軍少將維里布莫（Doug Verissimo）在聲明中表示「通過這樣的行動，可以確保在戰術上有能力應對維持和平的挑戰」。第七艦隊發言人凱利（Joe Keiley）中尉表示，航母在南海南部展開行動，不接近有爭議的西沙群島或南沙群島。

路透社報道，周一法國國防部長帕利（Florence Parly）在Twitter發文稱，法國核子動力潛艦「翡翠」號（SNA Emeraude）在支援艦「塞納」號（BSAM Seine）隨行下穿過南海海域，帖文附有兩艦航行照片。她說：「這支特殊巡邏隊剛才穿行南海。這顯著證明我們法國海軍長期遠地部署的能力，與澳洲、美國和日本戰略伙伴並肩。」

華：反對航行自由為名危害中方主權

中國外交部發言人汪文斌昨回應稱，南海的航行與飛越自由不存在任何問題，中國一貫尊重各國依據國際法在南海享有的航行與飛越自由，但反對任何國家以「航行自由」為名，危害中方主權和安全，破壞地區和平安寧。他周二稱，美國頻繁派艦機進入南海活動，炫耀武力，不利於地區的和平與穩定。中方將繼續採取必要措施，堅定捍衛國家主權和安全，同地區國家一起維護南海和平穩定。