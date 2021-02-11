天問一號進火星軌道 實現「繞」目標 展多維度探測 計劃年中着陸

近火捕捉制動 高度400公里

中國國家航天局昨晚公布，北京時間當晚7時52分，天問一號探測器近火捕獲制動，環繞器3000N軌控引擎點火工作約15分鐘，探測器順利進入近火點高度約400公里，周期約10個地球日，傾角約10度的大橢圓環火軌道，成為中國第一顆人造火星衛星，實現「繞、着、巡」第一步「繞」的目標，成功環繞火星。

去年7月23日，長征五號運載火箭成功將天問一號火星探測器送入地火轉移軌道，開啟中國首次火星探測之旅，揭開了中國行星探索的序幕。中新社報道，中國首次火星探測任務由地火轉移階段進入火星捕獲階段後，天問一號環繞器攜帶的中解析度相機、高解析度相機、磁強計、礦物光譜分析儀、離子與中性粒子探測和能量粒子探測器等載荷將陸續工作，對火星開展多維度探測。

NASA「毅力號」料下周四登火

天問一號探測器後續還將經過多次軌道調整，進入火星停泊軌道，開展預選着陸區探測，計劃於今年5月至6月擇機着陸火星，開展巡視探測。在中國天問一號抵達目的地之前，去年7月在日本發射的阿聯酋火星探測器「希望號」（al-Amal），已於2月9日率先到達目的地。美國太空總署（NASA）發射的火星探測器「毅力號」（Perseverance），也計劃在下周四（18日）着陸火星表面。

中國、美國和阿聯酋的火星探測器，均在去年發射。因為2020年地球和火星距離最近，發射火星探測器需要的燃料最少，而這個發射窗口期大約每隔26個月才出現一次。

氣動外形探測器 搭載火星車

另據《北京日報》報道，天問一號着陸器進入火星大氣層的速度，將高達每小時18000公里。在經歷上千度高溫的考驗後，着陸器將在降落傘的幫助下減速。隨後開啟全自動駕駛模式，自主完成減速、懸停，避開火星表面複雜地形後，緩緩落至火星表面。整個過程只能依靠探測器上的GNC（導航、制導、控制）系統自主執行。

中國航天科技集團五院火星探測器總設計師孫澤洲表示，研製團隊做了充分準備，專門設計了全新氣動外形、新型降落傘等。與此同時天問一號探測器上還搭載中國第一輛火星車。軟着陸後，火星車將「開」到火星表面探測。火星車去年公開徵集名字，包括弘毅、麒麟、哪吒、赤兔、祝融等10個名字入圍，待天問一號着陸火星時，中國將擇機公布火星車名字。

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