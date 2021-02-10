曾聲援許章潤 出版人涉「非法經營」判囚 耿瀟男認罪道歉 友：攬責免同事家人受罰

包括許章潤 多人被阻旁聽聲援

北京海淀區法院昨日上午保安森嚴，多名保安及警員駐守，多輛警車戒備，法院附近路口有交通警駐守，包括清華大學社會學系教授郭于華等多人前往法院打算旁聽案件被禁進入。香港電台報道，耿瀟男的友人、清華大學前教授許章潤亦稱，他原本打算到法院，被當局阻攔無法出門；中國異議藝術家嚴正學亦被當局禁止出門。

許章潤曾多次公開批評中央，去年7月涉「四川嫖娼」被捕，其後被清華大學開除法學院教授一職；耿瀟男同月曾接受「自由亞洲電台」訪問，聲援許章潤。

現年46歲的耿瀟男為傳奇天輝影視文化（北京）有限公司董事長。耿瀟男去年9月9日失聯，其後被證實涉非法經營罪被拘留，一個月後被正式拘捕。北京警方指其公司所經營的印刷、銷售出版物無合法手續，涉嫌非法經營，當時官方指涉案書籍共8000冊，涉案金額16萬元（人民幣，下同），其後指控涉案書籍增至20萬冊，涉款升至數百萬元。耿的公司主要出版烹飪、健康和生活方式相關書籍。

聲援許兩月後被拘 昨庭審直播

據海淀區法院官網，該案昨早10時許罕有在網上直播庭審過程，約在中午12時庭審結束。庭審主要圍繞涉案書籍進行，沒有律師辯護，包括耿瀟男夫婦共9名被告全部認罪。耿瀟男在庭上獨攬罪責，強調自己是公司實際控制人及獨立決策人，其他人均聽從其指示，稱所有證據「非常真實，自己全部認可」。耿瀟男隨後求情稱自己是初犯、無犯罪意圖、案中暫時無具體受害人，亦要照顧八旬老父。BBC中文網報道，其友人稱耿當庭認罪道歉，是要包攬責任，保護同事和家人免受處罰。

常辦自由派沙龍 曾助鮑彤姚監復

外界認為，當局拘捕耿瀟男與她近年積極參與社會公共活動有關。耿瀟男過去經常籌辦讓自由派知識分子、退休官員和老牌異見人士聚會的晚餐和沙龍。中共中央黨校前教授蔡霞在Twitter留言稱，多年來耿瀟男還幫助了包括中共前總書記趙紫陽的政治秘書鮑彤，中國著名公共知識分子、前國務院農村發展研究中心研究員姚監復等異議人士。

耿瀟男畢業於中央戲劇學院，是中國出版人、電影人，曾任中國天畫畫天影業的首席執行長（CEO）、瑞雅書業總編輯。