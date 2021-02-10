只需一針 康希諾疫苗三期有效率65.7％

【明報專訊】中國軍事科學院軍事醫學研究院院士陳薇團隊及康希諾生物聯合研發的重組新冠疫苗（腺病毒載體）（Ad5-nCoV疫苗）三期臨牀試驗結果出爐，整體有效率為65.7％，對預防重症病例的有效率為90.98%。與滅活、mRNA疫苗不同，該疫苗毋須接種兩劑，僅一針可起免疫作用。
重症預防率91％
康希諾周一發聲明表示，基於對包括4萬多名參與者在內的多國試驗結果的分析，康希諾疫苗被證明可有效防範有徵狀的新冠病例，對預防重症病例的有效率為90.98%，對有症狀病例的為65.7%。
第三期試驗去年9月在巴基斯坦最先啟動，目前已在墨西哥、俄羅斯、巴基斯坦、阿根廷和智利合共78家臨牀研究中心進行。「澎湃新聞」報道，巴基斯坦總理衛生健康特別助理費蘇丹（Faisal Sultan）昨宣布，在巴基斯坦三期臨牀試驗中，單劑接種該疫苗後，預防新冠重症病例保護效力達100%，對出現徵狀的病例的預防有效率為74.8%。
康希諾的Ad5-nCoV疫苗於去年3月及4月在武漢啟動一二期試驗，目前是全球第二款已發布三期試驗數據的單針疫苗。美國強生早前公布採用同樣技術的疫苗三期測驗結果，整體保護率為66%。
《環球時報》引述免疫學及疫苗專家稱，Ad5-nCoV疫苗的有效率雖然低於其他幾款腺病毒載體疫苗，但單針接種有助大規模快速接種。
保護力較弱 利快速接種
在腺病毒載體疫苗中，牛津大學及阿斯利康（AstraZeneca）合作研發的疫苗有效率70%；俄羅斯「Sputnik V」有效率為91.6%。