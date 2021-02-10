只需一針 康希諾疫苗三期有效率65.7％

重症預防率91％

康希諾周一發聲明表示，基於對包括4萬多名參與者在內的多國試驗結果的分析，康希諾疫苗被證明可有效防範有徵狀的新冠病例，對預防重症病例的有效率為90.98%，對有症狀病例的為65.7%。

第三期試驗去年9月在巴基斯坦最先啟動，目前已在墨西哥、俄羅斯、巴基斯坦、阿根廷和智利合共78家臨牀研究中心進行。「澎湃新聞」報道，巴基斯坦總理衛生健康特別助理費蘇丹（Faisal Sultan）昨宣布，在巴基斯坦三期臨牀試驗中，單劑接種該疫苗後，預防新冠重症病例保護效力達100%，對出現徵狀的病例的預防有效率為74.8%。

康希諾的Ad5-nCoV疫苗於去年3月及4月在武漢啟動一二期試驗，目前是全球第二款已發布三期試驗數據的單針疫苗。美國強生早前公布採用同樣技術的疫苗三期測驗結果，整體保護率為66%。

《環球時報》引述免疫學及疫苗專家稱，Ad5-nCoV疫苗的有效率雖然低於其他幾款腺病毒載體疫苗，但單針接種有助大規模快速接種。

保護力較弱 利快速接種

在腺病毒載體疫苗中，牛津大學及阿斯利康（AstraZeneca）合作研發的疫苗有效率70%；俄羅斯「Sputnik V」有效率為91.6%。