世衛：武漢研究所「極不可能」泄新冠 公布溯源結果 如何傳入華南海鮮市場「未能確認」

發布會延遲80分鐘召開

世衛國際專家組上月14日到達武漢，在隔離14天後展開溯源研究，計劃今天離開中國。專家組記者會原定昨天下午4時在武漢一家酒店舉行，但延遲80分鐘始開始，全長近3小時。專家組就新冠病毒傳人的4種假說調查，包括：一）自然宿主直接傳人；二）經中間宿主傳人；三）食品鏈傳播，特別是冷凍食品；四）實驗室泄露。

對於武漢疫情是否源於實驗室事故，世衛食品安全和動物疾病專家安巴雷克（Peter Ben Embarek）表示，根據專家組在武漢病毒所的調查、與科研人員的交流，病毒來自該研究所的可能性「微乎其微」（extremely unlikely），因此不建議未來就該假設作進一步研究。聯合專家組中方組長梁萬年補充稱，關於新冠病毒源於實驗室有兩種說法，一是人工合成，稱科學界已多次駁斥這可能；二是事故泄露，他說武漢的實驗室內過去並無新型冠狀病毒，加上嚴格的管理措施，因此得出極不可能的結論。

中方專家稱武漢以外「或有傳播」

至於內地最初傳出爆疫的華南海鮮市場，兼任國家衛健委疫情專家小組組長的梁萬年表示，沒有發現證據顯示新冠病毒於2019年12月之前在武漢或其他地方出現大型傳播。他稱，大多數早期病例在12月下半月出現，且與華南海鮮市場有關，「初步判定，華南海鮮市場很可能是病毒傳播的爆發點，同時武漢其他地方似乎也有可能存在傳播現象。根據目前資料，無法判定病毒如何引入華南市場」。

蝙蝠是否來源同未能確認

至於蝙蝠是否病毒來源，梁萬年表示，蝙蝠、穿山甲身上發現的冠狀病毒被認為和新冠病毒關係密切，有可能是宿主，但目前不足以認定兩者攜帶的病毒是新冠病毒的直接祖先；他又稱，水貂、貓等動物也可能是潛在宿主。安巴雷克說，武漢並非蝙蝠聚集地，因此武漢最初的疫情不太可能由蝙蝠傳人，最可能（most likely）透過其他動物作為中間宿主傳播。

梁萬年：內地野生動物採樣未見新冠

梁萬年表示，根據動物和環境溯源研究，湖北的蝙蝠樣本並未發現相關新冠病毒證據，中國各地野生動物病毒採樣也未發現新冠病毒，同時華南海鮮市場環境存在新冠病毒污染，顯示有可能是感染者、或被污染的冷鏈產品、動物和動物製品引入病毒。專家組故提出未來亦應就病毒經冷鏈傳人作進一步研究。

聯合專家組包括17名中方專家和17名來自世衛組織、世界動物衛生組織等國際專家，他們曾到訪疫情初期專門接收確診病患的金銀潭醫院、湖北省中西醫結合醫院、湖北省疾病預防控制中心、武漢市疾病預防控制中心、華南海鮮市場、武漢病毒研究所，以及「武漢抗疫成就展」等地，行程由中方安排。

中國當局一直強調，世衛專家組來華是「全球研究的一部分」，並非調查。

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