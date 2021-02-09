內地無本土新症 近兩個月首次 石家莊陸路交通漸恢復 疫區下調風險

增14輸入病例 無死亡無疑似

國家衛健委公布最新數據顯示，2月7日內地新增確診病例14宗，均為境外輸入病例；無新增死亡病例；無新增疑似病例；新增無症狀感染者16宗，其中境外輸入15宗。這是繼去年12月16日起，53日以來內地首次無本土新增確診病例出現，顯示本輪疫情轉捩點已出現。

據《河北日報》報道，石家莊市疫情防控指揮部昨宣布調整分級管控措施。包括被劃為高風險的藁城區昨下調為中風險。

健身房戲院續停業 餐廳不設堂食

疫情重點增村鎮、西關鎮、廉州鎮等區域，仍按照高風險地區進行管理。其他區域有序恢復正常生產生活，但居民原則上不出藁城區。之前屬中風險的新樂市下調為低風險，市民需憑證、掃健康碼、測溫出入社區、村莊。此外還將有序恢復高速公路通行，待國家有關部門批准後恢復鐵路客運服務。但不包括民航客運和省際、市際長途客運。

石家莊市全市影院、網吧、歌舞廳、棋牌室、健身房等聚集性高、相對密閉的場所暫不恢復營業；餐飲企業暫不開放堂食。

專家料疫情上升勢頭 年內削半

中國疾病預防控制中心研究員、世界衛生組織疫苗研發委員會顧問邵一鳴，近日在接受中新社訪問時稱，通過接種疫苗保護易感人群是傳染病防控措施之一，當人群裏有80%的人接種便可以實現群體免疫屏障。

邵一鳴稱，中國的新冠疫苗研究屬於世界第一軍團，中國疫苗從一二期臨牀試驗而言，青壯年人、兒童和老年人3個年齡組最後的結果都安全。他預計，隨着全球各國改進疫情防控措施加上疫苗的大規模接種，全球疫情的上升勢頭年內有望削弱50%。

他認為，到今年夏季氣溫不利於呼吸道疾病傳播時，穩定北半球疫情後，全球就能夠更穩妥地應對好今冬明春的疫情防控。

（綜合報道）

（抗疫新階段）