官媒稱壓制親中聲音 Clubhouse遭內地封鎖

Clubhouse仍處測試階段，新用戶需憑現有用戶發出的邀請碼註冊，淘寶一度有人出售邀請碼，最高炒賣到400多元人民幣。據本報昨日報道，Clubhouse中文用戶多為科技、傳媒、文化、學術界人士、投資家等受教育程度較高群體，中文聊天室的主題包括新冠肺炎疫情、新疆集中營及天安門事件等話題。

不審查話題 內地用戶早憂被封

由於聊天話題未受審查，曾引起不少內地用戶擔憂，Clubhouse會否很快將被內地封鎖。昨下午，Clubhouse確認被內地封鎖，內地用戶需要使用VPN（虛擬私人網絡）「翻牆」才能使用。得知Clubhouse被禁後，昨正在討論的聊天室，也將主題標示改為「Clubhouse被牆了」。

此前， Clubhouse無法在蘋果中國區程式商店下載，內地用戶要將商店位置設置為國外才能下載及使用。未被封鎖前，不少中文聊天室的主題包括天安門事件、新疆集中營及中國大外宣等內容。擁有數百名甚至上千聽眾的聊天室，討論主題也包括中國崛起、兩岸會否統一等議題。在以傳媒人為主的聊天室，包括內地、香港及台灣三地傳媒人，也交流各自面臨的新聞審查及各地關注的議題。

環時英文版稱平台政治討論單向

如微信（WeChat）等內地社交平台，長期存在嚴苛言論審查。這使得群體龐大的內地用戶傾向尋找新的替代平台。Clubhouse本月初在內地爆紅後，有分析者認為，程式憑藉方便的語音交流方式，將很快成為反對內地當局人士使用的平台。 《環球時報》英文版昨撰文稱，與一些媒體稱Clubhouse是「言論自由天堂」不同，報道引述內地用戶表示，有關政治討論都是單向的，親中國聲音易被壓制。

明報記者