爭國民黨提名選總統 趙少康：救黨救後代

被問江啟臣適合參選否 趙：看好我自己

趙少康此前曾表示，「九二共識」不但是有利於台灣談判的兩岸政治模糊空間，更是選舉時國民黨重要的政治基礎。趙少康昨下午在中廣樓下接受媒體聯訪時說，雖然目前他沒資格參選國民黨主席，但有資格參加2024國民黨總統提名的初選，他會爭取參選總統的機會。《聯合報》報道，趙少康表示，爭取參加黨內總統初選，他沒有跟任何人討論。

對於爭取提名參選總統，據中央社報道，趙少康稱，總統蔡英文做得不好，他自認有機會，也有很多的想法讓台灣更好、更偉大，於是就爭取機會。趙少康稱，選舉是爭取最大多數人的最大支持。他不僅希望和前高雄市長韓國瑜結盟，也希望和國民黨主席江啟臣、前黨主席朱立倫、前總統馬英九及前立法院長王金平結盟。

被問到江啟臣是否適合角逐總統，趙少康表示，他認為江啟臣目前看來勝算不是那麼高。對於目前還有前主席朱立倫、新北市長侯友宜等潛在競爭者，他表示「我看好我自己」。

專家料表態為挾民意 難吸中間票

香港中通社報道，台灣大學政治學系教授趙永茂表示，趙少康急於表態，是希望挾着民意和支持者，爭取國民黨主席參選資格，為參選2024年大選鋪路。不過趙永茂認為，趙少康離開政壇多年，很多中間選民對其執政能力、政績等方面仍抱有疑慮，趙少康未來仍要面對很多檢驗。

今年70歲的趙少康生於基隆市，籍貫河南涉縣，曾被譽為「政治金童」。1993年因不滿國民黨內派別紛爭退黨，另發起成立「新黨」；於1994年退出政壇投身傳媒界。