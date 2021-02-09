崔天凱：強硬非有效外交政策

【明報專訊】中國駐美大使崔天凱上周六（6日）接受美國有線新聞網絡（CNN）採訪，被問如何看待美國務卿布林肯和中國中央外事委員會辦公室主任楊潔篪日前通話表態時表示，言辭示強或是手段強硬都不是有效外交政策，也不是外交的正確方式。美方顯然需要彰顯相互尊重，展現誠意和善意。
崔天凱在CNN「札卡利亞GPS 」（Fareed Zakaria GPS）節目中稱，各國都會捍衛自身價值和利益。他表示對中國而言，國家主權、統一和領土完整是核心價值和利益，「我們會盡一切努力去捍衛，無論別人怎麽說都不能改變這一點」。
稱華外交政策未改 「獨立自主和平」
被問及中國強硬外交政策背後的原因，崔天凱表示，中方並沒有實施新的外交政策，中方對外政策是一貫的，是「獨立自主的和平外交政策」，同時強調中方會維護自身主權和和獨立。他又說，誰在冒犯、誰在防禦，從地圖上看一目了然，直指是美國在世界各地的插手干預帶來不穩定。
崔天凱在專訪中回應香港問題，稱中方堅持「一國兩制」，要實現「兩制」的存續和繁榮，就必須確保「一國」的安全和完整。他還表示，《中英聯合聲明》是關於中國收回香港的文件，現在香港已經回歸，香港治理的法律依據是中國憲法和《香港基本法》，而非《中英聯合聲明》。