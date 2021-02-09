崔天凱：強硬非有效外交政策

崔天凱在CNN「札卡利亞GPS 」（Fareed Zakaria GPS）節目中稱，各國都會捍衛自身價值和利益。他表示對中國而言，國家主權、統一和領土完整是核心價值和利益，「我們會盡一切努力去捍衛，無論別人怎麽說都不能改變這一點」。

稱華外交政策未改 「獨立自主和平」

被問及中國強硬外交政策背後的原因，崔天凱表示，中方並沒有實施新的外交政策，中方對外政策是一貫的，是「獨立自主的和平外交政策」，同時強調中方會維護自身主權和和獨立。他又說，誰在冒犯、誰在防禦，從地圖上看一目了然，直指是美國在世界各地的插手干預帶來不穩定。

崔天凱在專訪中回應香港問題，稱中方堅持「一國兩制」，要實現「兩制」的存續和繁榮，就必須確保「一國」的安全和完整。他還表示，《中英聯合聲明》是關於中國收回香港的文件，現在香港已經回歸，香港治理的法律依據是中國憲法和《香港基本法》，而非《中英聯合聲明》。

（中美角力）