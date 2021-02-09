料與華激烈競爭 拜登：習「骨子裏無民主」 稱兩國毋須對抗 專家：奧巴馬特朗普混合體

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）周日（7日）播出對拜登的採訪，拜登就中美關係表示，「我們沒有必要發生衝突，但將會有激烈競爭（extreme competition）。」他稱，美國不會用中國熟悉的方式競爭，亦不會延續特朗普的政策，而會專注於國際規則。

稱暫無契機與習通話 有「很多內容」可談

拜登自1月20日上任至今，已與英國、加拿大、法國、德國、日本、俄羅斯等多國領導人通話。在被問到為何至今尚未與中國國家主席習近平通話時，拜登表示，兩人沒有理由不對話，只是「至今還沒有契機對話」；如果通話，會有「很多內容」可談論。

拜登還提到，他對習近平相當熟悉，作為前副總統期間他曾長時間與習近平會談，形容習「聰明、強硬」。他又說，「我只是陳述事實而不是作為批評來說，他（習近平）骨子裏沒有民主。（He doesn't have a democratic bone in his body）」

華學者：料對華策略更精準有系統

氣候合作料成通話機會

對於拜登此次受訪表態，中國外交部發言人汪文斌昨天回應稱，「習近平主席與拜登總統有過多次交往。中美保持各層級的溝通，有助於相互了解和雙邊關係的發展。」他表示，中方致力於同美方發展不衝突不對抗、互相尊重、合作共贏的關係，同時將繼續堅定維護國家主權安全發展利益；呼籲雙方應相向而行，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係健康穩定向前發展。

中國人民大學國際關係學院教授王義桅昨對本報表示，拜登日前已稱中國為最重要的競爭對手，言辭「是很重的」，顯示其對華政策將是「奧巴馬和特朗普的混合體」，會以更加「系統、精準」的策略應對中國。中通社引述中國社會科學院美國問題專家張國慶稱，拜登所謂「按照國際規則」，意即他可以利用國際組織、五眼聯盟及其他盟國，去挑撥和中國關係友好或中立國家，同時施加輿論壓力介入中國問題。

至於拜登稱與習近平通話尚無「契機」（occasion），王義桅稱，「契機」也可指「場合」、「平台」，而即將到來的中國農曆新年就是很好的機會，「無論是他到美國華人社區去拜拜年，或者給習主席打電話、給中國人民拜年表達新年祝福（都很好），不一定要談什麼正事。」他指，首次通話只能是「象徵性的」，表示中美關係「翻過了特朗普那一頁」。王義桅還說，通話的另一個可能，是討論「迫在眉睫的氣候合作」問題。

（綜合報道）

（中美角力）

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