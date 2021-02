料與華激烈競爭 拜登：習「骨子裏無民主」 稱兩國毋須對抗 專家：奧巴馬特朗普混合體

美國哥倫比亞廣播公司(CBS)周日(7日)播出對拜登的採訪,拜登就中美關係表示,「我們沒有必要發生衝突,但將會有激烈競爭(extreme competition)。」他稱,美國不會用中國熟悉的方式競爭,亦不會延續特朗普的政策,而會專注於國際規則。

稱暫無契機與習通話 有「很多內容」可談

拜登自1月20日上任至今,已與英國、加拿大、法國、德國、日本、俄羅斯等多國領導人通話。在被問到為何至今尚未與中國國家主席習近平通話時,拜登表示,兩人沒有理由不對話,只是「至今還沒有契機對話」;如果通話,會有「很多內容」可談論。

拜登還提到,他對習近平相當熟悉,作為前副總統期間他曾長時間與習近平會談,形容習「聰明、強硬」。他又說,「我只是陳述事實而不是作為批評來說,他(習近平)骨子裏沒有民主。(He doesn't have a democratic bone in his body)」

華學者:料對華策略更精準有系統

氣候合作料成通話機會

對於拜登此次受訪表態,中國外交部發言人汪文斌昨天回應稱,「習近平主席與拜登總統有過多次交往。中美保持各層級的溝通,有助於相互了解和雙邊關係的發展。」他表示,中方致力於同美方發展不衝突不對抗、互相尊重、合作共贏的關係,同時將繼續堅定維護國家主權安全發展利益;呼籲雙方應相向而行,聚焦合作,管控分歧,推動中美關係健康穩定向前發展。

中國人民大學國際關係學院教授王義桅昨對本報表示,拜登日前已稱中國為最重要的競爭對手,言辭「是很重的」,顯示其對華政策將是「奧巴馬和特朗普的混合體」,會以更加「系統、精準」的策略應對中國。中通社引述中國社會科學院美國問題專家張國慶稱,拜登所謂「按照國際規則」,意即他可以利用國際組織、五眼聯盟及其他盟國,去挑撥和中國關係友好或中立國家,同時施加輿論壓力介入中國問題。

至於拜登稱與習近平通話尚無「契機」(occasion),王義桅稱,「契機」也可指「場合」、「平台」,而即將到來的中國農曆新年就是很好的機會,「無論是他到美國華人社區去拜拜年,或者給習主席打電話、給中國人民拜年表達新年祝福(都很好),不一定要談什麼正事。」他指,首次通話只能是「象徵性的」,表示中美關係「翻過了特朗普那一頁」。王義桅還說,通話的另一個可能,是討論「迫在眉睫的氣候合作」問題。

