指違法拉票 團體提告 黃捷籲放下仇恨

台灣前高雄市長韓國瑜，在去年六月被高雄近百萬市民投票罷免後，成為首名被罷免的地方首長，震撼台灣政壇，使得該案的政治效應仍在持續延燒。中央社報道，韓國瑜的忠誠支持者及國民黨人在韓被罷免後，也針對支持「罷韓」的民意代表發起罷免連署。上月，桃園市民進黨籍議員王浩宇已被反對者罷免，同意票是他2018當選票數近5倍，有人歸咎他「得罪人多稱呼人少」。

昨日的罷免案主角則是另一高知名度的高雄市議員黃捷。黃原是時代力量成員，後退黨成為無黨籍政治人物。2019年8月，黃捷曾在 facebook 分享「募集防護裝備，台灣後勤撐香港」信息，呼籲台灣人捐贈防毒面具等物資支援反送中運動。當時，黃曾被國民黨桃園市議員詹江村指控違反台灣的《國家安全法》。「罷捷案」開票結果顯示，該罷免投票率達到41.54%，其中同意5萬5261票（45.8%），不同意6萬5391票（54.2%），罷免案以萬票之差且未達罷免門檻未通過，黃捷將續任高雄市議員到任期在2022年12月結束。

馬英九：國民黨雖敗猶榮

對於黃捷罷免案不通過，台灣前總統、國民黨前主席馬英九受訪表示，這次罷免案沒通過，對於執政者來說也是一個警惕，因為鳳山的選民結構本來就比較偏綠，能夠打到55%比45%，對國民黨來說是雖敗猶榮。

罷免公民團體發言人徐尚賢在開票後表示，接受罷免案的開票結果，但是不能接受黃捷違反《選罷法》。他指稱被罷免者黃捷在投票日，在傳媒聯合訪問時有很多反罷免的言論，例如「這是一場報復性的罷免」、「台灣的民主不是這樣做的」等不當言論。徐尚賢批評黃捷種種反罷免拉票言論已違法，將到選委會檢舉。高雄市選委則回應罷免公民團體的指摘，稱如果罷免黃捷的團體能提出具體證據，將會依法定程序受理，並由監察小組循程序辦理。

黃捷昨日就罷免團體針對她相關言論將到選委會檢舉告發一事，她回應稱，要將「所有仇恨就留在昨天，用歡喜心情迎新年」，「希望大家放下恩恩怨怨，放下屠刀、放下仇恨。 」

修例降罷免門檻成雙面刃

蔡英文2016年執政後，修改《公職人員選罷法》，大幅降低罷免門檻。只要「同意罷免」票數多於「不同意」票數，且「同意」票數達該選區選民數四分之一，即通過罷免。在修法之前，須投票率過半、「同意」票逾選民總數二分之一才能通過。