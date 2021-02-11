Clubhouse中國爆紅 邀請碼炒到400元

Clubhouse於去年上線，用戶在App內創建主題聊天室並語音聊天。美國電動車大廠特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）本月1日晚在Clubhouse上直播，引起在中國網民關注。

美國之音報道，目前該App無法在蘋果中國區程式商店下載，中國用戶通過將商店位置設置更改為國外，以下載及使用。因每個用戶僅能提供兩個邀請碼，邀請碼現成淘寶熱售「商品」，價格從幾十元到400元不等。

用户教育程度高 熱議禁忌主題

前述報道稱，目前的中文用戶多為科技、傳媒、文化、學術界人士、投資家等受教育程度較高群體。一些中文聊天室的主題，例如紀念武漢新冠疫情「吹哨人」李文亮醫生的「默哀Room」，交流陸港台關心議題、最終吸引4000多人參與的「兩岸青年大亂聊」等，近日都引起熱議，而這些主題在內地網絡環境一般都遭到審查。

一名中文用戶在網上表示，有這麼一個「對兩岸三地開放、大多數人能心平氣和、就事論事聊天的平台，實為難得」，形容App的前期生態如「烏托邦」；但亦需要思考平台能否繼續生存，以及開放之後用戶質素「稀釋」等問題。