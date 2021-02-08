粵創業基地盼「心態開放點」 籲「把握國運」

依據大灣區建設規劃綱要有關要求，廣東省政府2019年5月發布《關於加強港澳青年創新創業基地建設的實施方案》，提出到2025年，在大灣區內地9市建成被概括為「1+12+N」的港澳青年創業孵化平台佈局。目前，代表「12」的多個創業基地已陸續落地廣州南沙、深圳前海、東莞松山湖等地區，作為「1」的「孵化基地」於去年確定天河區園址並完成運營方招標。

孵化基地去年12月底開始首批50個項目招募，其中目標招港澳項目20個。一個月申報期後，收到200多個項目申請，其中有約40個港澳項目。據運營方稱，入駐初創項目最長可享3年免租，租金比周邊場地便宜30%。非初創企業可以每平方米53至58元（人民幣，下同）租金入駐，較周邊場地80至90元每方租金優惠約30元。

稱急需人才 45歲以下青年可進駐

基地運營方之一、大灣區科技創新服務中心創新事業部總經理周進對本報表示，若項目中港澳青年（18至45歲）人數比例達30%以上、港澳青年或港澳資持股超過25%或有港澳青年擔任高管，以上三個條件滿足其一，即為港澳項目。基地接受包括創業團隊或個人、初創、非初創等3類項目入駐，每類「都希望有港澳元素」。

周進說，「內需市場正在不斷擴大，也急需香港人才。」談到香港青年的優勢，他表示，香港青年成長在更自由的環境，可以看到更多、想像力更豐富、視野更國際化，思維上有很多國內青年要學習的地方。

為引進更多港澳團隊，孵化基地還明確提出，近3年在香港民政事務局、貿易發展局、 科學院、數碼港、澳門經濟局、澳門青年孵化中心等機構主辦的創新創業大賽總決賽中獲獎的項目，可直接跳過基地項目評審委員會評審。

「香港曾經很輝煌，但沒有看到其他地方的變化。」周進不諱言擔心香港近年社會運動對青年北上意願的影響，但表示，基地未來將重點了解港青需求，調整宣傳戰略。他希望青年「心態更開放一點」，嘗試一下內地的機會，「（大灣區）這是國運，如果香港錯過了，那真的很可惜」。

（抗疫新階段）