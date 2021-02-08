灣區建港青創業基地 疫情封關阻粵港交流

北京和港府近年力促港澳青年融入大灣區發展大局，根據政策指引，灣區各內地城市紛紛建創業孵化基地，為港澳青年回內地創業提供資金、場地、租金、住宿等方面的補貼。這些孵化基地主要通過與組織粵港澳三地訪問活動，與港澳學校、社團、商業機構等對接合作，創辦創業大賽等各種方式，吸引港澳創業者回內地發展。

據廣東省科學技術廳副廳長勞幟紅去年引述數據表示，截至2019年全省粵港澳科技企業孵化機構已有134家，孵化了1046個港澳創業團隊和企業，其中在孵香港創業企業553家，創業團隊325個，服務惠及2019名香港青年。

團隊前年底返港後封關 業務暫停

去年的新冠疫情令這些創業基地招攬港澳人才的腳步放緩。位於廣州天河區的「廣州眾創五號空間」（以下稱「空間」），是以互聯網、人工智能和文創領域初創企業為重點對象的孵化平台，目前進駐港澳台團隊及企業20多個，其中香港團隊3個。空間運營總監黎鴻浩今年1月受訪時稱，香港創業團隊自從2019年底返港後就因封關問題沒有再去內地，業務也因此暫停。

空間2015年成立，以往每年接待30多個港澳團隊到訪參觀。考慮到疫情未穩，黎鴻浩表示，今年預計不會到港澳招募項目，但相對於與香港接觸停滯，空間得以保持與澳門的交流，並澳門科技大學建立了合作。黎表示，早於前年本港爆發社會運動時，空間與香港多間大學的聯繫都已中斷，但「疫情比社運挑戰更大，（與香港青年）交流少了80%。」

在總部位於廣州商業核心地帶、辦公空間可容納200個小微型企業的「天河區港澳青年之家」（以下稱「青年之家」），現進駐的90多個港澳企業員工去年大多數因疫情留在廣州，沒有如往年般頻繁往返粵港兩地。理事長、主任林惠斌稱，去年第一、二季度因粵港相互封關，10多個港澳團隊取消了原定回內地註冊公司的計劃。

情况從下半年開始改善。據林惠斌表示，下半年入駐團隊相比前年同期有所增長，其中包括一批海外港人創業者，「原因是大家都看不到開關可能，感覺控制疫情比較困難，企業等不了；同時感到香港經濟下滑，為未來發展考慮，必須走出去看看，找新生意做。」

稱港經濟下滑 為未來出去闖闖

成立3年多來，青年之家累計接待港澳青年8000多人，協助超過150家港澳青年創辦的企業落地廣州。2019年之後，主動赴青年之家了解內地創業環境的港澳青年愈來愈多。林稱，2018年以前，很多香港創業者從事商貿、顧問、設計等傳統行業，本身在香港已建立穩定事業，回內地是為擴展香港以外的市場；如今更多人則是出於「再就業」壓力北上。創業者平均年齡也從以前介乎30至35歲，上升至35歲以上。疫情下崛起的電商、網紅直播、心理諮詢等行業，也成創業者最新的一些選擇方向。

回顧近年與港澳創業者的交往，林惠斌說，社運加上疫情，都在加速港青思考「未來點算」。他感覺這兩年接觸到的創業者心情更「沉重」，更多是為了基本生存「迫於無奈上來」的選擇，「無以前咁輕鬆」。

明報記者

（抗疫新階段）

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